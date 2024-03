El peor momento de Anna Padilla: “Todo mal, todo lo que podía salir mal ha salido mal”

Los grandes cambios en la vida deAnna Padilla no son como se esperaba, al menos por el momento. La hija de Paz Padilla comenzó el año cargada de energía e ilusión para conseguir uno de sus principales objetivos: un nuevo hogar para ella y su pareja.

Hace poco más de un mes la influencer mostraba con gran alegría cómo iban las obras de su piso nuevo. Fue un momento de conexión en el que Paz Padilla demostró lo orgullosa que estaba de su hija y lo orgullosa que estaba por todo lo que había conseguido. Sin embargo, esta emoción parece haberle jugado una mala pasada que se ha visto traducida en una mala decisión tras otra. En el fin de semana explicaba a sus seguidores cómo estaba siendo la mudanza en un piso que todavía le faltaba por reformar: “Recordadme que no lo vuelva a hacer en mi vida, entre otras muchas cosas y malas decisiones que he tomado en estos dos días”, comenzaba diciendo sobre su repentina mudanza.

Anna Padilla Instagram

“No estoy durmiendo aquí, estoy durmiendo en casa de Mario que hasta ayer no teníamos cama. Que horror. La cama más difícil de encontrar de mi vida, dos días hemos tardado. No tenía ropa, tenía las cajas por ahí y no podía sacar mis cosas. No, es que ni siquiera las tenía aquí. He tenido que llevármelas esta mañana de mi antigua casa. O sea, una mudanza de dos días. Horrible. Todo mal, todo lo que podía salir mal ha salido mal”, proseguía en un tono un tanto trágico. Tras unos instantes de reflexión ha conseguido volver a su naturaleza positiva, aunque eso no le ha evitado tener que irse a casa de su pareja para ducharse. “Me voy a duchar a casa de Mario porque la ducha está de obras todavía. Cuando ayer llegué con la mitad de mis cosas y veo aquí todos los obreros acabando los rodapiés, el baño… ¿Qué estoy haciendo con mi vida? El lunes lo terminarán y ya está porque no tengo encimera, no tengo vitro, que llegó mal el viernes y la tienen que traer el lunes”. Por el momento la influencer no se ha pronunciado de nuevo en sus redes sociales, pero, aunque está muy ajetreada por todo lo que aún le queda por hacer, quiso despedirse de sus seguidores con positividad: “Estoy muy feliz, que estoy diciendo que estoy muy cansada, pero estoy feliz”, concluye.