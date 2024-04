Polémica por una imagen de Michu con una copa: "¿Tú no estabas embarazada?"

A finales del pasado mes de febrero, Michu anunció a golpe de exclusiva en "Semana" que esperaba su segundo hijo con José Fernando. La buena nueva -no tan buena en este caso- llegaba poco después de que se confirmara la ruptura entre ambos, tras publicarse en otra revista del corazón unas fotografías en las que el vástago de Ortega Cano aparecía besándose con otra mujer. "Se ligaba a otra mientras me pedía regalos de Navidad", sentenció la madre de su hija.

Desde entonces, su relación está completamente rota, hasta el punto de que, según Gloria Camila, Michu impide a José Fernando hablar con la hija que tienen en común. "Pregunta importante. Una madre niega a su expareja hablar con la hija de ambos. Ella se lo prohíbe porque el padre está conociendo a otra chica. ¿Hasta qué punto es esto legal?", escribía la influencer en sus redes sociales, sin mencionar a su excuñada pero evidentemente aludiendo a ella.

La polémica está servida, y no ha hecho más que empezar teniendo en cuenta la controvertida imagen que Michu ha compartido en sus redes sociales. La andaluza ha publicado una fotografía en la que presume de estar tomando una refrescante copa de lo que parece crema de orujo. Cierto es que existen variaciones de esta bebida sin alcohol, pero sus seguidores no han tardado en señalarle lo que podría ser una muy mala conducta en estado de buena esperanza. "¿Tú no estabas embarazada?", cuestiona una de las usuarias de Instagram. "Buenos días al menos, ¿no?", responde Michu, evitando aclarar si la bebida de la que estaba disfrutando al sol llevaba o no llevaba alcohol.

La foto de Michu que desata la polémica Redes sociales

Pero de esa publicación llama la atención otro detalle, y es la canción que ha elegido para acompañarla. Se trata de "Última", un tema de Shakira que dice así: "Seguramente con el tiempo me arrepienta y algún día quiera volver a tocar tu puerta, pero ahora debo aprender a estar sola". ¿Está dejando la puerta abierta a una reconciliación con José Fernando?

Mientras, desde la familia de Ortega Cano cuestionan una y otra vez que Michu esté embarazada, empezando por el propio diestro. " No lo sé, esas cosas todavía no se saben. Ella lo dijo pero no se puede adelantar uno a los acontecimientos ¿no? Primero hay que dejar los acontecimientos que vengan por sí solos", dijo sobre el embarazo de su exnuera.