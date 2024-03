Polo Nández, la nueva promesa de la música salida de TikTok: "Todo lo que emprendo lo llevo a lo máximo"

El cantante leonés Polo Nández se ha abierto hueco en el panorama musical a base de esfuerzo y un perfil en las redes sociales muy activo. Hace unas semanas presentaba su último éxito junto a la cantante y tiktoker Mar Lucas, ‘Parte de mí’. Han sido varias las oportunidades que ha tenido de triunfar, pero su momento es ahora. Tras una lesión de cadera a los ocho años que le impidió jugar al fútbol, descubrió su vocación por la música y desde entonces no ha dejado de practicar su gran pasión. No se puede decir que su recorrido haya sido fácil, pues, aún pudiendo vivir de la música, sigue compaginando su trabajo en la clínica dental de su familia con su perfil como cantante.

Polo Nández y Mar Flores Cortesía

‘Sigue a tus sueños que estos saben el camino’ ¿Este ha sido siempre el camino que ha querido seguir?

Esa es una frase que debía estar muy iluminado el día que se me ocurrió y que me gusta mucho. Cuando se te ocurre algo que parece disparatado a veces es lo mejor. Al final si persigues las cosas con muchas ganas y con constancia puedes conseguir casi cualquier cosa.

¿Se ha sentido apoyado por su familia?

Sí, siempre se dice lo de primero estudiar, pero me han apoyado muchísimo.

¿Qué supuso para ti no poder jugar más al fútbol?

Todavía siento la lesión en todo lo que hago, pero aún así eso es ponerle más ganas y todavía lo haces. La pierna al final me pasó con ocho años y gracias a eso descubrí que cantaba. Tuve que ponerme un aparato por el que no podía jugar y tenían que llevarme a todos los sitios mi padre en coche. En esos trayectos fue cuando mi padre me ponía música y yo cantaba. El me empezó a decir que cantaba bien y yo me lo fui creyendo.

¿Cree que habría descubierto su pasión si no se hubiera lesionado?

No lo tengo claro, pero creo que no. Me habría dado por ser el mejor futbolista. Si creo que habría cantado, pero habría sido un hobbie

¿Cómo compagina su carrera como músico con su trabajo en la clínica dental?

Tres días a la semana soy dentista, entonces tengo que trabajar esos cinco días de la semana en tres. Cuando terminan empiezo mi trabajo en la música y lo compagino durmiendo poco.

¿En algún momento llegó a sentir que llegaba tarde para la música?

Siempre he querido por encima de todo dedicarme a la música y eso lo tenía claro, lo que pasa es que han venido las cosas así. Aparecieron varios momentos que podrían haber sido. En 2005 llegué a la final de OT, pero no pudo ser. Siempre ha parecido que podía pasar, pero no llegaba a pasar y por eso estudié.

¿Ha evolucionado su técnica vocal?

La verdad es que me gusta ir cambiando. Al principio cantaba más agudo y ahora estoy intentando encontrar una zona más abajo, pues más matices de la voz. Esto es una cosa que va cambiando. Yo creo que he encontrado mi sonido bastante bien, pero va evolucionando. Al final cuanto más te acerques a ti de verdad más único.

¿Cómo fue el proceso creativo de su canción con Mar Lucas?

Pues se compuso la canción con sus managers, se la presentó y le encantó. La verdad es que la voz suya empastaba a la perfección con la mía y se quedó una canción muy bonita para ir por el tema radio.

¿Alguna próxima colaboración?

Tengo dos que me hacen mucha ilusión. No las puedo decir por el momento, pero las anunciaré en las próximas semanas. Lo que sí puedo decir es que voy a ir sacando ahora música de manera más constante. Cada mes y medio tengo pensado sacar un tema.

¿Las causas sociales son importantes para usted?

Pues mi gira de conciertos empieza ahora el 10 de mayo en Barcelona, luego León el 24 y ya Madrid el 8 de junio en la sala Wizink. En cada uno de ellos me he asociado a una cosa. En León tenía un paciente que tenía una minusvalía leve y allí me asocié con una asociación de disminuidos intelectuales y les dono una parte de la entrada. En Madrid lo he hecho con la esclerosis múltiple y con una fundación que me encanta que se llama “Lo que de verdad importa”, que promueve los valores entre los jóvenes. En Barcelona todavía no lo he hecho, pero estoy buscando.

Polo Nández Cortesía

¿Qué le emociona en este momento?

Tengo muchísimas ganas de participar en el ‘Primavera Pop’ que es lo siguiente que tengo. Pero antes voy a estar en un concierto de Unicef, en el colegio Miramar Madrid, el día antes del ‘Primavera Pop’.

A la hora de componer ¿es perfeccionista?

Mucho, creo en los signos, soy virgo y soy muy perfeccionista y controlador. La verdad es que todo lo que emprendo lo suelo llevar hasta lo máximo que puedo.

¿Es de seguir modas?

No, no me gusta seguir modas. Me hace sentir que me estoy amoldando y eso nunca funciona. Funciona cuando me acerco mucho a mi y a mi esencia. Esto es cuando es creíble. Al principio costó y en este mundo hay muchas zancadillas, pero con tiempo y siguiendo haciéndolo mejor al final te ganas el respeto.

¿Se aproximan nuevas etapas?

Lo que hice fue empezar con “Latidos” en radio y encontré ese sonido, pero ahora estoy dando un paso más, aunque no está tan lejos de mis inicios. Sí que hay diferencias, pero yo las veo más que mi público. Me estoy acercando más a mi esencia.

¿Ha conseguido la notoriedad para decir ‘ya estoy aquí'?

Lo estoy consiguiendo aún, todavía no lo he conseguido del todo. Estamos en el camino

¿Cómo definiría su estilo?

Pues mi estilo es mucho de hacer canciones de desamor, pero luego la música hace que sean alegres. Ahora va a ser mi primera gira en solitario y estoy nervioso. He hecho ya conciertos grandes, pero el ir solo te da una presión añadida por el hecho de que tienes que vender entradas y no es un concierto que te paguen y esté cerrado. Pero es verdad que estoy muy contento porque voy a estar muy cerca con mi público.

¿Cómo es su relación con sus seguidores?

Muy cercana. Muchas veces vienen a la clínica con fotos para que se la firme o vienen con un dibujito. Al principio ocultaba más mi trabajo en la clínica dental, pero he visto que soy yo y no tengo ningún problema con mezclar. Y hay algunos que hacen cosas muy frikis. Por ejemplo, han estado abajo esperando a que salga ahí escondidos y cualquiera que no lo supiera pensaría que están ahí vigilando, pero en verdad es porque quieren saludar o echarse una foto.

¿Amor y desamor son parte de su esencia?

Son mis temas principales, pero ahora voy a empezar a hacer más temas. Estoy ahora haciendo uno que se llama “Satélite”. Es un satélite porque orbita alrededor de un planeta, pero nunca lo toca. El significado depende de por donde quieras enfocarlo. Se puede llevar al amor porque es un amor que nunca lo llega a tocar o a una persona que ya se ha ido, como es mi caso.

¿Tiene marcados sus objetivos?

Este año mis objetivos son seguir cuidando de mi fandom, que es lo más importante para mí; entrar en más radios con la nueva canción con Mar Lucas y hacer muy bien mis conciertos personales.

¿Cómo ha sido la evolución a sus nuevos temas?

Son mucho más maduros. He tratado de que cuando los escuches sepas que es Polo Nández, te guste más o menos, que haya giros vocales que solo haga yo, que suene de una determinada manera la voz y creo que todo esto lo he conseguido.

En tus canciones muestra un claro dominio de tu voz. ¿Cómo lo ha conseguido?

Practicando todos los días. No lo he dejado de practicar desde los ocho años y, sobre todo, no lo he dejado de soñar.

Si pudiera invitar a cualquier persona a cenar ¿A quién sería?

Ayuso. Es la primera que se me ha ocurrido y me llama la atención. Su personalidad me parece que está muy cerca de su esencia.