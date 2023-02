El postre "nada pretencioso" de Ágatha Ruiz de la Prada: "Ideal para una cena con amigos"

Ágatha Ruiz de la Prada es una de las diseñadoras más conocidas de la industria patria e internacional, con una extensísima carrera a su espalda. Su talento entre hilos y tijeras es incuestionable, pero parece algo menos experta cuando se trata de cocina. De hecho, confiesa a LA RAZÓN que su plato estrella, ese con el que siempre triunfa cuando invita a sus amigos, en realidad es obra de su mano derecha.

Para preparar el postre favorito de la aristócrata, tan solo se necesita un buen racimo de uvas sin pepitas, dos limas, y un poco de azúcar moreno. Más fácil, imposible, tal y como ella misma explica: "Es un postre nada pretencioso y muy guay. Hay que comprar uvas normales y corrientes, pero sin pepita. Entonces, las cortas a la mitad y les pones la ralladura de dos limas, un pelín de zumo de lima y una cuchara muy pequeña de azúcar moreno. Después, lo metes en el congelador o en la nevera durante media hora, y ya está listo".

Una mujer escoge un ramillete de uva en el Mercado Central cuando dos de cada tres uvas consumidas procederán este fin de año de la DOP del Vinalopó (Alicante) Ka Försterling EFE

Ágatha Ruiz de la Prada no se complica mucho la cabeza en los fogones, y suele valerse de este sencillo y rico postre para sorprender a sus invitados sin pasar largas horas en la cocina. "Es una cosa muy simple y muy elegante, y no sabes lo bueno que está. Es ideal para una cena de amigos, cuando todo el mundo ya está lleno, y más ahora que todo el mundo quiere adelgazar... Este es un postre refrescante, divertido, sofisticado... La que tenga mano en la cocina le saldrá muy bien, y el que no, pues menos bien, pero no es difícil", apunta la modista.