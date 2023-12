Gabriela Guillén: "Cuando nazca mi hijo quiero irme lejos"

En el momento de escribir estas líneas, Gabriela Guillén está a punto de dar a luz. La fisioterapeuta celebra estas Navidades acompañada de su familia, que ha venido desde su país natal, Paraguay, para estar a su lado en unas fechas tan especiales, y en el momento del parto. Quien sigue ausente en su vida es el padre del bebé que viene en camino, Bertín Osborne, con el que Gaby no tiene relación. En unas declaraciones exclusivas a la revista PRONTO aclara cómo se siente en esta etapa tan trascendental de su vida.

Gabriela Guillén impone una condición a Bertín Osborne para hacerle la prueba de paternidad a su bebé EUROPAPRESS

“Intento mantener la educación y la compostura cuando me abordan los reporteros en la calle, pero de puertas para adentro tengo que tragarme muchas cosas. La presión es muy fuerte…”

Como está viviendo este último tramo del embarazo?

Pues, sinceramente, me está afectando tanto estrés. Se manifiesta en dolores y contracciones. Los médicos me han prohibido que tenga emociones fuertes. Estoy muy vulnerable y muy sensible. Y todo lo que me pasa se lo estoy transmitiendo a la personita que va a nacer. Es lo que más me duele. En esta última etapa de mi embarazo necesito tranquilidad.

¿Cuándo sale de cuentas?

El 31 de diciembre, pero lo mismo se adelanta con los disgustos.

Lo importante es la felicidad que supone ser madre primeriza.

Tengo una sensación agridulce, porque debería de sentirme feliz, pero estoy muy nerviosa por la persecución mediática. Es demasiado. Me preguntan cosas que deberían preguntarle a Bertín…

¿Ha hablado últimamente con él?

No, no tenemos relación.

¿No le da pena?

A quien tendría que darle pena es a Bertín. Y no a mí.

Le conozco bien y estoy convencido de que no se desentenderá de usted ni del niño…

No es eso, me lo ha hecho pasar mal y el daño está hecho. No ha estado donde tenía que estar. Por eso, mi hijo llevará mis apellidos… y si Bertin tiene algún interés que lo demuestre y de la cara.

¿Qué sintió al saber que pretende pedir una prueba de paternidad?

Cuesta entenderlo. Una persona de su entorno me ha contado que el reconoce que el niño es suyo, entonces, es totalmente incoherente que vaya a hacerse esas pruebas. Pero podría habérmelo comunicado a mí y no hacerlo público.

Han dicho que es una mujer interesada, que solamente va a por el dinero…

Eso es mentira. No soy una interesada. Que digan eso es una injusticia tremenda. Tengo mis negocios, que funcionan muy bien, si me voy a mi país viviría como una reina. Allí poseo propiedades y no tengo que aguantar que me llamen interesada.

Bertín ha comentado que hablará lo que tenga que hablar cuando nazca el bebé.

Que diga lo que quiera. El sabrá…

¿Entra en sus planes marcharse de España?

Cuando nazca mi hijo quiero irme lejos. O eso espero. Gracias a Dios hay a mi lado personas que me van a cuidar mucho, a mí y a mi bebé.

Por lo menos, ahora, tiene en Madrid a su familia.

Han venido y son mi gran apoyo. Mira, lo único que me importa hoy en día es que el bebé nazca bien.

En un programa de televisión, en Así es la vida”, Jose Antonio Avilés aseguró que hay otro hombre en su vida, un tal Mauro.

Ni se quien es ni le conozco. Que me lo presenten, ja, ja, ja.

¿Qué le pide al 2024?

Salud y tranquilidad.