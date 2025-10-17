¡Primero el colegio!: El príncipe Louis rechaza ser patrocinador del Campeonato Mundial de Castañas por sus padres

Mientras su hermano mayor, el príncipe George, acaparaba los focos en mayo durante su primer compromiso oficial con veteranos de la Segunda Guerra Mundial, el príncipe Louis quedó a punto de tener su propio momento de protagonismo real. Los organizadores del Campeonato Mundial de Castañas, evento tradicional británico que reúne a 250 jugadores de todo el mundo, ofrecieron al pequeño príncipe convertirse en mecenas honorario del torneo de 2025. La razón: su pasión declarada por las castañas, descubierta recientemente por su madre, la princesa Kate, durante una salida con los Scouts.

"Encontramos castañas por todas partes: en los armarios, en su cama… ¡castañas por todas partes!", confesó Kate con una sonrisa a Dwayne Fields, director de los Scouts británicos. Incluso reveló que Louis las guarda en sus camionetas, mostrando una verdadera fascinación por estas frutas de otoño.

Gran aficionado a las castañas

Para John Burkett, portavoz del campeonato, Louis habría sido el mecenas perfecto: "Nos conmovió saber que es un gran aficionado a las castañas. La princesa de Gales ya es una maravillosa embajadora de los niños y la naturaleza, y jugar a las castañas conecta a niños y adultos por igual con el entorno natural".

Kate Middleton junto a su hijo, el príncipe Louis, en una imagen de archivo Gtres

Sin embargo, el Palacio de Kensington tuvo que rechazar la oferta: "Agradecemos mucho la invitación, pero en este momento, el Príncipe Luis está centrado principalmente en sus estudios", comunicaron. En inglés, el comunicado incluía un juego de palabras con "conker-trating" -mezcla de conker (castaña) y concentrating (concentrarse)- reflejando el espíritu divertido que rodea al pequeño príncipe.

A pesar de su ausencia, la Familia Real no dejó desamparado al campeonato. Carlos III envió desde el castillo de Windsor más de 300 castañas, asegurando que el evento, celebrado el 12 de octubre en el este de Inglaterra, pudiera desarrollarse sin contratiempos pese a la escasez de estas frutas.

Kate Middleton junto a sus hijos George, Charlotte y Louis Gtres

El Campeonato Mundial de Castañas consiste en atar una castaña a una cuerda y girarla frente a la castaña del oponente; quien la rompa primero, gana. Aunque Louis no pudo ser el padrino del torneo, su entusiasmo lo convierte en un candidato ideal para participar en futuras ediciones. Entre bromas y castañas, el príncipe más travieso de los Gales demuestra que, incluso fuera de los compromisos oficiales, sabe cómo brillar a su manera.