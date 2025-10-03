Kate Middleton da la clave del futuro de su hijo Louis al quedar fuera del trono británico

Kate Middleton está cada vez afrontando más tareas de representación de la Corona en la agenda oficial. Esto demuestra que está recuperada del cáncer que paralizó su vida y le hizo ver trastocados los esquemas y prioridades de su existencia. Por encima de su condición de princesa de Gales está su papel como madre, algo que ha dejado claro en infinidad de ocasiones. También en su última aparición pública, cuando ha hablado de sus vástagos, especialmente del pequeño, el príncipe Louis, desvelando que ya ha elegido a qué quiere dedicarse cuando sea mayor.

La familia está inmersa en una mudanza no exenta de polémicas. Pero ellos siguen su andadura sin querer rendir cuentas a nadie. Están llamados a ser los ocupantes del trono británico, siendo el príncipe Guillermo el heredero. Pero en la línea de sucesión está el pequeño George, que ya tiene 12 años y un futuro bien definido. No tanto sus hermanos, pues Charlotte, de 10 años, y el pequeño Louis, que ya tiene 7 años, pueden explorar sus propios horizontes profesionales, si no desean desempeñar un papel institucional en la monarquía.

Kate Middleton desvela el sueño de su hijo Louis

La princesa de Gales es una madre orgullosa y ha tenido la precaución de criar a sus hijos para que tengan los pies en la tierra. Aun así, el pequeño de la familia tiene la vista fijada en el cielo. Así lo ha confesado ella misma en su última aparición pública, cuando visitaba la base de la Royal Air Force (RAF) de Coningsby, situada en Lincolnshire. Aquí no solo se ha limitado a posar y ofrecer la mejor de sus sonrisas, sino que también se ha atrevido a ponerse a los mandos de un simulador de vuelo y a hacer jugosas declaraciones sobre el futuro de su vástago.

El príncipe Louis es un apasionado de la aviación y tiene el firme deseo de surcar los cielos en aeronaves que él mismo se propone pilotar. Una tarea que entraña una gran dificultad y para la que es necesaria una estricta formación, a la que ya se sometieron tanto su padre como su tío, el príncipe Harry, durante su formación militar. Lo mismo que hace ahora la princesa Leonor de España en la Academia de San Javier, en su formación castrense.

Kate Middleton se ha sentido cómoda y ha desvelado las “ansias” de su hijo Louis de convertirse en piloto de combate. Pero para ello deberá aplicarse a fondo si realmente quiere llegar a cumplir su sueño cuando sea mayor: “Voy a decirle a mis hijos que conseguir este puesto lleva ocho años y mucho trabajo duro”, reconocía el esfuerzo que entraña ante los asistentes a sus pruebas frente al simulador de vuelo. Una prueba que ha superado con creces y por la que ha recibido los halagos del equipo militar de la base aérea: “Parece que lo de ser piloto lo lleva en la sangre, así que quizá tengamos que calificarla y hacer que vuele un Typhoon. Ya está preparada para ello”.