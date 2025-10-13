La afición del príncipe Louis que inquieta a los expertos: el "riesgo de seguridad" en la nueva residencia de los príncipes de Gales

Tras un año marcado por la enfermedad de Kate Middleton, el matrimonio real y sus tres hijos -George, Charlotte y Louis- ultiman su traslado de Adelaide Cottage a Forest Lodge, una residencia más apartada, rodeada de naturaleza, donde esperan construir nuevos recuerdos. Sin embargo, la mudanza ha traído consigo un inesperado quebradero de cabeza: la afición del pequeño Louis, de siete años, por su cama elástica.

Según "Hello!", este accesorio infantil -presente en los jardines de Adelaide Cottage y pronto también en los de Forest Lodge- podría representar un "riesgo de seguridad" para la familia. Y no por los habituales golpes y caídas de los juegos infantiles, sino por motivos mucho más insospechados.

Obsesionado

"Está obsesionado con la cama elástica", confesó recientemente el príncipe Guillermo durante su participación en la docuserie The Reluctant Traveler, presentada por Eugene Levy. El benjamín de la familia, inquieto y risueño, habría hecho de este aparato el centro de sus aventuras al aire libre, hasta el punto de que ni la llegada del frío ni las tormentas otoñales logran disuadirlo.

El príncipe Louis, junto a su abuelo, Carlos de Inglaterra Frank Augstein Agencia AP

Pero lo que para Louis es pura diversión, para los expertos en seguridad doméstica es motivo de alarma. "En los meses fríos y tormentosos, los objetos del jardín pueden convertirse en un riesgo de fuga", advierte Nathan Blackler, especialista en seguros de hogar con más de quince años de experiencia. "Las camas elásticas sin asegurar pueden ser lanzadas por el viento, dañando propiedades cercanas o incluso hiriendo a alguien. Es esencial anclarlas bien o desmontarlas y guardarlas cuando se prevé mal tiempo".

En la misma línea, Mat Stewart, experto en jardinería, añade que "las camas elásticas son el elemento del jardín más peligroso", y que sus estructuras ligeras actúan "como velas" durante una tormenta, capaces de recorrer varios metros impulsadas por el viento. Una imagen poco glamurosa para el bucólico jardín de los príncipes, que pronto albergará no solo los juegos de sus hijos, sino también el escrutinio mediático de cada detalle.

Más allá de los temores prácticos, el traslado a Forest Lodge simboliza un nuevo comienzo para la familia. En su entrevista más sincera hasta la fecha, Guillermo habló de cómo George, Charlotte y Louis han enfrentado el diagnóstico de su madre. "Somos una familia abierta, hablamos de lo que nos preocupa", explicó. "Pero fue difícil lograr que los niños se sintieran protegidos y, a la vez, mantener el equilibrio entre la vida familiar y nuestras obligaciones".

Los tres pequeños, asegura el heredero, "se las arreglaron brillantemente". Y aunque Louis haya añadido un toque de preocupación a la mudanza con su entusiasmo por la cama elástica, su vitalidad representa justo aquello que sus padres más valoran: la normalidad dentro de una vida que, por definición, nunca lo es del todo.

En el fondo, quizá ese sea el verdadero secreto del nuevo hogar de los príncipes de Gales: un refugio donde incluso los riesgos más insólitos -como una cama elástica voladora- sean solo parte del encanto de una familia real que, contra todo pronóstico, sigue buscando momentos de simple felicidad.