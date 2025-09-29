El príncipe Louis, rumbo a Hogwarts: la entrañable excursión familiar de Kate Middleton y sus hijos

La nueva serie de Harry Potter producida por HBO ha iniciado oficialmente su rodaje en julio de 2025 en los estudios Warner Bros. de Leavesden (Reino Unido), lugar emblemático donde se filmaron las ocho películas originales.

Será una adaptación fiel a los libros de J. K. Rowling, con la misma estructura de siete temporadas -una por cada novela-, y está prevista para estrenarse en 2027 en HBO y HBO Max.

El reparto será completamente nuevo: Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley.

También se han anunciado otros miembros del elenco de peso, como Nick Frost como Hagrid, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, entre otros.

En cuanto al equipo técnico, la producción ha confirmado varios jefes de departamento, incluyendo dirección de fotografía, vestuario, efectos especiales y diseño de producción, en una apuesta por mantener la calidad visual y de ambientación que los fans esperan.

Fanes y seguidores exigentes entre quienes parecen encontrarse los príncipes George, Charlotte y Louis de Reino Unido, hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Tal y como ha trascendido, los tres pudieron ser testigos de una noche de rodaje de la serie en el Gran Parque de Windsor, muy cerca de su casa, acompañados de su madre.

El más pequeño de los hermanos, el príncipe Louis, incluso subió al tren que en la ficción lleva a los estudiantes al colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, un recorrido de unos 800 metros que el benjamín disfrutó a lo grande. “Viajó con el revisor. Parecía que le encantaba. Viajar en el Expreso de Hogwarts es el sueño de la mayoría de los niños”, dice un testigo a “Mail on Sunday”.

Ya se conocía que, unos días antes, los niños pudieron visitar el set de rodaje, aunque sin la presencia del equipo de la serie. En esta nueva ocasión, vieron parte del rodaje e incluso conocieron a miembros del reparto, incluyendo al protagonista Dominic McLaughlin.

El príncipe Harry, Kate Miffleton y el príncipe Guillermo en los estudios de Harry Potter en Londres Gtres

La pasión por el mundo mágico de Harry Potter parece venir de familia. En 2013, cuando Kate Middleton estaba embarazada del príncipe George, su primogénito, ella, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry inauguraron los estudios Warner Bros. en Leavesden, y allí disfrutaron como niños descubriendo los escenarios más icónicos de la saga de películas. Más de diez años después, parece que ni un encantamiento podría lograr que Harry haga las paces con su hermano y su cuñada y vuelvan a protagonizar una imagen como aquella.