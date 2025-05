¿Qué fue de Díaz-Patón y qué piensa ahora de Ágatha Ruiz de la Prada?

Cuando el noviazgo de José Manuel Díaz-Patón y Ágatha Ruiz de la Prada daba sus últimos coletazos, emergió un animal televisivo. El abogado despuntó a principios de 2025 ante las cámaras exhibiendo un carisma natural y una capacidad para conectar con la audiencia que despertó un inusitado interés por parte de las cadenas. Respondía con gracia y emocional, derrochando sentido del humor y lágrimas según la ocasión.

Su dominio televisivo llevó a pensar en él como una estrella en ciernes. Como abogado, tiene facilidad de palabra, se expresa con soltura e improvisaba con absoluta confianza según el ritmo que iba tomando la conversación en cada una de sus intervenciones ante los medios.

La fama le echó a perder

Se metió a la audiencia en el bolsillo cuando decidió por su cuenta salir en defensa de su novia en medio de la polémica por una expresión de la diseñadora sobre la comunidad gitana. Pero su creciente popularidad asustó a la misma Ágatha, que acabó anunciando su ruptura en directo. Actualmente, continúa alejado de la diseñadora y, desde febrero de 2025, no ha vuelto a tener ningún contacto con ella. Su idilio comenzó en 2022, después de conocerse en la boda de la hija del empresario Rafael Anson. Según contó la diseñadora, fue su amiga Blanca Entrecanales quien los presentó, confiando en que conectarían. Su intuición no le falló y en febrero de 2022, durante una fiesta de Carnaval en Venecia, hicieron su primera aparición pública como pareja.

Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz Patón Gtres

Aunque ha colaborado en algunos programas de televisión, actualmente ejerce como abogado en su propio despacho madrileño y reside en el barrio de Valdemarín (Aravaca). El lugar al que siempre regresa es Puertollano, su ciudad natal. Ha habido rumores sobre un nuevo romance, aunque, en esta ocasión, se ha mostrado más prudente.

José Manuel Díaz Patón, cada día más recuperado sentimentalmente, presume de amiga Europa Press

El abogado acudió el viernes a la plaza de toros de Las Ventas y, como era de esperar, los reporteros se interesaron por su vínculo con Ágatha. Con total naturalidad y despejando cualquier duda, confesó que actualmente "no existe" ninguna relación con ella. Al insistir en si le apetecería retomar la amistad con ella, se mostró de nuevo contundente: "No he hablado con ella. Vamos, te quiero decir... que no hablo con ella", dejando claro que no.

Por último, sobre el reportaje que la diseñadora ha publicado en la revista "¡Hola!", posando en la portada con un llamativo bañador, Patón reconoció sonriente que está "guapa". Al mencionarle el nombre de Carmen Lomana, le cambió el gesto: "¿Y quién es Carmen Lomana?".