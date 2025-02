La inteligencia artificial le juega una mala pasada a Richard Gere: “No me lo puedo creer”

Richard Gere ha recogido el Goya internacional de 2025 del cine español coincidiendo con el 50 aniversario de su debut en la gran pantalla. Aunque ha comenzado su intervención con unas palabras en español, ha continuado su discurso en inglés, su idioma natal. Y mientras enviaba un duro recado a Donald Trump y Elon Musk, advirtiendo que "América vive tiempos oscuros, estamos gobernados por un matón y un bully", la inteligencia artificial se ha vuelto contra él.

Durante la intervención del actor, en lugar de intérprete, el Palacio de Congresos donde se ha celebrado la ceremonia ha utilizado una inteligencia artificial que iba con un notable retraso con respecto a las palabras del actor. Los subtítulos aparentemente automáticos que aparecían en la parte inferior de la pantalla iban por detrás del discurso de Gere, un detalle que enseguida han captado los telespectadores y no han tardado en mostrarse molestos. "No me lo puedo creer. Granada tiene una de las mejores facultades de Traducción e INTERPRETACIÓN de España, pero en la gala vamos a poner unos subtítulos cutres con más retraso que una buena simultánea", se ha quejado una usuaria en las redes sociales.

En su discurso ha hablado de su mujer, Alejandra Silva, España, Trump y el orden mundial: "Sé que la verdadera razón por la que recibo este premio es porque me casé con esta hermosa mujer de Galicia. Ella me ha aguantado durante unos 11 años por lo que debería recibir un premio. Dios, me encantan los actores. Como los niños ,están todos locos. Todos estamos completamente locos. Y es algo bueno de nosotros. Seguimos siendo niños. Hay un dicho judío que siempre me ha encantado que Dios creó. Hombres y mujeres porque le gustan las historias. Y creo que es verdad. Él nos hizo, por lo que también nos gustan las historias. Pero no nos gustan las historias largas, como Dios puede manejar historias que años y décadas y eones y sistemas mundiales y todo.

Pero nosotros, no tenemos paciencia para eso. Así que nos gustan las historias que duran alrededor de dos horas. Por eso hicimos películas. Y creo que todos estamos agradecidos por eso. Parte de este mundo de contar historias, pero haciendo películas. Y los cientos y miles de personas que se necesitan para hacer una película y siempre me sorprende que los actores sean el centro de la alegría que la gente tiene de hacer películas, pero nosotros sólo hacemos una pequeña parte de ella."