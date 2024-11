¿A quién llamó Belén Rodríguez primero al saber que tiene cáncer?

Belén Rodríguez ha conmocionado la opinión pública al desvelar que padece cáncer. El diagnóstico es reciente y aún tiene muchas preguntas que hacerle a los médicos, tal y como ella ha desvelado en una entrevista a la revista ‘Semana’: “Dejo la tele, me han detectado un tumor de garganta”, reza el titular. Además de confirmar que piensa plantarle cara a la enfermedad “sin dramatismo”, siendo realista en todo momento y encajando cada paso según llegue. Así se lo ha recomendado la propia Ana Rosa Quintana cuando se topó con la primera plana de la revista en directo en ‘TardeAR’, le dio consejos basados en su propia experiencia. La periodista ha explicado cómo recibió la dura noticia, tras unas pruebas realizadas al presentar un dolor en la garganta durante varios meses. También que está bien rodeada y que tiene a su familia y amigos volcados en ella para hacerle más llevadero el proceso, el cual lleva apenas semanas.

Nada más poner nombre a su dolencia, una neoplastia maligna de laringe, levantó el teléfono para compartir la noticia con personas cercanas. Entre ellos, su compañero en ‘Fiesta’, el colaborador Iván Reboso, así como al periodista Pedro Mallavia, quienes son también sus vecinos. A estos se les unió un tercer amigo, al quien Belén Rodríguez considera casi como un hermano. En ellos buscó consuelo en un primer momento, antes de hacer las difíciles llamadas a sus hermanos y el resto de allegados. Y es que después del doloroso peso que aún soportan tras la muerte de su hermano Pedro Rodríguez, a consecuencia de un infarto, y de sus dos padres, su enfermedad supondría un nuevo e inesperado revés: “En mi familia hemos sufrido varias muertes y yo soy la única hermana y no tenía el valor para contárselo”.

Entre las primeras personas a las que le comunicó el resultado negativo de las primeras pruebas estaban Terelu Campos y Carmen Borrego. Junto a Rocío Carrasco, han formado una piña cuyos lazos ya son casi familiares. A ellas le costó mucho comunicárselo: “He tenido en cuenta quién iba a reaccionar mal, para no contárselo yo. El tumor lo tengo yo. Entonces no me apetece que haya drama”, mantiene la periodista en la citada publicación, a través de una entrevista que estaba pactada antes de conocer que se iba a enfrentar a un cáncer de laringe. Tres días antes de sentarse a hablar sobre su trayectoria profesional conoció los resultados: “Sabía que algo iba mal”. Aun así siguió adelante, pero ahora cambiando el enfoque de su conversación.

Otras de las primeras personas en conocer su enfermedad fue Emma García, con la que trabaja en ‘Fiesta’, pero que se ha convertido en amiga gracias al vínculo que han establecido: “Ha sido el gran descubrimiento de estos dos últimos años. Me he abierto con ella en plató como no me había abierto con nadie en la vida. La llamé, se lo conté y no pudo estar más cariñosa”. También Anabel Pantoja, otra de sus incondicionales: “También me ha llamado y me ha dicho que lo principal ahora es cuidarme y descansar”, reconoce la periodista, que valora el gesto de la ‘sobrinísima’ por sacar un hueco nada más dar a luz.

También era considerado íntimo Kiko Hernández, con el que rompió relación años atrás después de acaloradas discusiones en ‘Sálvame’. Tanto él como Belén Esteban reaccionaron este martes a la noticia del cáncer de Belén Rodríguez en directo. Ambos la conocían de antemano. Ella porque es íntima amiga de la periodista y se llaman cada mañana para compartir su día a día, mientras que a él se lo dijeron amigos en común. Estaba destrozado por no poder estar al lado de la que fuese su incondicional durante décadas: “Cuando ves algo así te das cuenta donde está lo importante de la vida, lo importante de la amistad. Cuando ves esto se te olvida todo lo malo, te quedas con todo lo bueno. A mí me gustaría hablar con ella y decirle que aquí me tiene y me va a tener, si ella quiere, para acompañarle en este proceso. Hemos tenido muchas diferencias, pero ahora si puedo hacer algo para ayudarle, lo más mínimo, cualquier cosa, lo que ella necesite, desde luego ahí voy a estar”, decía rotundo en ‘Ni que fuéramos Shhh’.