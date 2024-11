El poderoso consejo de Ana Rosa Quintana a Belén Rodríguez para vencer al cáncer

La preocupación por Belén Rodríguez se ha extendido por los pasillos de Telecinco, después de que anunciase su diagnóstico de cáncer: “Dejo la tele, me han detectado un tumor de garganta”. Así se lo comunica a la revista ‘Semana’, donde ha detallado cómo se enteró que debía enfrentarse a la enfermedad, cómo no atendió a los primeros síntomas y cómo afrontar ahora la batalla. Son muchos los que se han quedado consternados al saber que su salud se ha visto comprometida, pues a lo largo de los años la colaboradora se ha ganado un hueco en los hogares al ser un rostro habitual de la pequeña pantalla. También han sufrido al enterarse muchos de sus compañeros de profesión, con los que ha compartido largas horas en los platós de televisión y también entre bambalinas. Es el caso de Ana Rosa Quintana, que rápidamente le ha tendido su mano, además de ofrecerle unas preciosas palabras de ánimo.

Belén Rodríguez anuncia que padece cáncer de garganta Semana

Desde que saltó la noticia, la periodista ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo y ha recordado lo querida que es por parte del público y en los pasillos de Mediaset. En la tarde de este martes, la revista ‘Semana’ adelantaba su portada del miércoles en el kiosco rosa para mostrar en ‘TardeAR’ su primera plana. Ana Rosa, después de haber sufrido en sus propias carnes lo que supone esta enfermedad, ha querido tranquilizar a Belén Rodríguez, a su gente y a la audiencia, detallando los pasos a seguir y cuál es la fórmula ideal para afrontar este revés médico: “Yo creo que hay que hacer la biopsia, las resonancias. Los cánceres tienen nombres y apellidos. Lo importante es que esté localizado, que no se haya extendido. Hay muchas variantes. Hay que pensar siempre en positivo”, aconseja la presentadora a la que fuese su colaboradora.

“Para nosotros, Belén es como una hermana más. Belén Rodríguez ha estado con nosotros toda la vida en muchas cadenas”, trataba de dar su sitio Ana Rosa Quintana a la periodista. Pero más allá, lo que especialmente quiso transmitirle era su apoyo incondicional en tan difícil situación, tratando que tome conciencia de la realidad que afronta, sin añadirle ningún miedo extra: “Yo estoy segura de que, ante el cáncer, no hay que tener tanto miedo a la palabra. Hay que ir al médico, hacer lo que te dicen, hay que tener un pensamiento positivo. No todos los cánceres son iguales. Hay que esperar a tener todas las certezas”, pone de relieve la presentadora, que no quiere que se extienda la preocupación entre el público y, mucho menos, que la propia Belén viva una agonía mayor pensando en el futuro, sin tener aún toda la información en su poder. “Y, después, Belén, a por ello”, le anima finalmente a pelear con todas sus fuerzas cuando conozca el tipo de cáncer que padece y el mejor tratamiento que le ponga freno.