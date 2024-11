Belén Estaban y Kiko Hernández reaccionan en directo al cáncer de Belén Rodríguez

La noticia de la enfermedad a la que se enfrenta Belén Rodríguez ha pillado a todos por sorpresa. Su presencia en los platós de televisión cada vez era menor, hasta que el universo ‘Sálvame’ estalló. Pero ahora, a través de la revista ‘Semana’, desvela qué le sucede y es que la salud le ha jugado una mala pasada hasta el punto de obligarla a dejar el trabajo para centrarse en sanar. Así, la publicación ha adelantado a este martes su primera plana y la noticia de su cáncer de garganta ha llegado al plató de ‘Ni que fuéramos Shhh’ en pleno directo. Ante la ausencia de María Patiño, era su directo, David Valldeperas, quien adelantaba la delicada información que manejaba: “Quiero que veáis una portada que mañana estará en todos los kioscos de España. Es una noticia que, la verdad, jamás no hubiéramos gustado leerla. Es de alguien que todos tenemos mucho aprecio, aunque ella quizá no lo haya percibido siempre así”, se le escuchaba decir mientras invitaba a Javier de Hoyos a soltar la bomba.

Al periodista se lo han dicho en directo a través del pinganillo, dejándole en shock y siendo responsable de comunicárselo a sus compañeros de plató. Para eso, invita a todos a ponerse en pie y acompañarle a la gran pantalla que corona el estudio y donde se mostraría la portada de la revista ‘Semana’ con Belén Rodríguez en primera plana tras el titular: “Dejo la tele, me han detectado un tumor de garganta”. Es consciente de la gravedad de la noticia que tiene en sus manos y reconoce que “esta portada os va a producir muchas emociones y yo creo que ahora se van a olvidar muchas cosas”. Hace alusión a los conflictos que separaron a la colaboradora de los que fuesen sus amigos de ‘Sálvame’ y con los que rompió lazos en los últimos meses del formato de Telecinco. No han llegado a reconciliarse y su amistad de años se quedó por el camino entre reproches.

Javier de Hoyos detalla la determinación de Belén Rodríguez de plantarle cara a la enfermedad, aunque es consenciente de que “le esperan unos meses muy duros y que hará lo que humanamente esté en su mano para salir adelante”. Belén Esteban y Kiko Hernández se han quedado mudos. El primero en hablar fue él, quien reconoce estar “mal, porque dentro de lo que hayamos tenido y lo que hayamos dejado de tener, esto es grave y es algo que me duele mucho. Me duele mucho porque, realmente, luego piensas…”, no termina la frase cuando el colaborador desvela que ya había recibido la noticia a mediodía, por lo que ha tenido tiempo para procesarlo y “darme cuenta de lo importante que hay en la vida y lo importante que hay en la amistad y cuando ves esto, se te olvida todo lo malo, te quedas con todo lo bueno. A mí me gustaría hablar con ella y decirla que aquí me tiene y que me va a tener, si ella quiere, para acompañarla en todo este proceso. Porque hemos tenido muchísimas diferencias, pero desde luego, yo ahora, si puedo ayudarla en lo más mínimo, cualquier cosa, lo que ella necesite, desde luego ahí voy a estar”, confiesa, a la vez que se le amontonan los recuerdos de los tiempos vividos en los platós, entre bambalinas y también en la intimidad como amigos. Espera que pueda superarlo, porque “ella es una persona fuerte”.

Le tocó el turno a Belén Esteban, visiblemente afectada por la noticia, aunque también confiesa conocerlo de antemano en boca de la propia Belén Rodríguez: “Yo lo sabía. Ella me llamó la semana pasada por la noche. Estaba hablando yo con vídeollamada con una compañera nuestra, con Rocío. Ella y yo siempre hablamos por la mañana muy pronto, porque ella se levanta súper pronto. Y eran como las diez y vi que me estaba llamando Belén y me preocupé porque ella no es de llamar tan tarde. Y me dijo, ‘te voy a decir una cosa, no te asustes, solo quiero que sepas que te quiero mucho y tengo cáncer’”. Se le quiebra la voz y prefiere no entrar en detalles de lo que le contó en ese momento, pero la preocupación ensombrece el rostro de su amiga: “Tuvimos una conversación larga, pero yo lo que nos dijimos ella y yo, me lo guardo para mí. Yo todos los días hablo con ella. Anteriormente a esto también. Yo la quiero mucho”. También promete estar a su lado, al igual que Kiko Hernández.