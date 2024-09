Rafael Medina: "Felipe VI es nuestro mejor embajador"

En febrero arranca el juicio del "caso Mascarillas", por el que la Fiscalía pide nueve años de prisión a su hermano, Luis Medina, acusado de estafa agravada y falsedad en documento mercantil. Según los medios, Luis Medina confía en su inocencia. El duque de Feria no quiere hablar del tema, pero no podrá evitar que los titulares le salpiquen. Ahora, Rafael Medina, empresario y aristócrata, ha concedido una sincera entrevista a "Vanity Fair" en la que habla de sus inicios en Inditex, sobre su relación con Felipe VI y su nuevo proyecto empresarial.

Rafael Medina asegura que trabajar en la empresa de Amancio Ortega "no es fácil. La exigencia es atómica. Trabajas con grandísimos profesionales. Es una compañía que domina la excelencia en absolutamente todo lo que hace, y la mejor para crecer como profesional en el sector de la moda y aprender a ver el mundo desde un ángulo 360º, algo que solo sucede allí. El señor Ortega y su familia trabajadora y de buenas personas tienen toda mi admiración y respeto".

El hijo de Naty Abascal acaba de fundar junto al sastre Tomás Laso-Argos un nuevo proyecto, MR. AB: "Me apasiona crear conceptos desde cero. Siempre con dedicación, humildad, esfuerzo y un objetivo claro: convertir la marca en otro ejemplo de éxito global".

Medina nació en el Palacio de los duques de Alcalá, más conocido como Casa Pilatos, una época de la que no alardea porque "es parte de mi infancia. Lo sigo considerando mi hogar, y así será hasta el último de mis días. Cada vez que voy a Sevilla busco un hueco justo después de desayunar para dar un paseo antes de que lleguen los turistas y recordar una época de nuestras vidas maravillosa".

Su vida ha estado marcada por los altibajos. El primero, la separación de sus padres, Naty Abascal y el empresario y aristócrata Rafael Medina, en 1988. Los dos hijos del matrimonio, Rafa y Luis no llevaron bien la ruptura y la presión mediática, que aumentó en 1995 cuando el duque de Feria fue condenado a 18 años de prisión por corrupción de menores, narcotráfico y secuestro. Rafael Medina, que siempre defendió su inocencia. Los dos hermanos se alejaron del foco mediático y se marcharon a estudiar a Washington D. C. "No tenía una vocación clara. Estudié Business & Administration con un Major en Marketing Internacional en la Universidad en Washington D.C. Mi primer trabajo fue en la banca privada, y mira cómo transcurrió después mi vida profesional", explica a VF. En 2006, lanzó Scalpers. "A pesar de que llevo bastantes años fuera de la compañía, la gente me sigue parando por la calle para decirme que se visten, o que visten a sus hijos, de Scalpers". Una aventura a la que se lanzó junto a dos amigos en plena crisis financiera. "Empezamos vendiendo corbatas en moto por Madrid, en los bancos donde tenía contactos de la época en la que trabajé en Credit Suisse. Por las tardes, la gente venía a casa a que les hiciéramos camisas a medida. O íbamos nosotros a la suya. Después nos instalamos en un sótano en Hermosilla, 5. Con lo que facturamos aquel año montamos la primera tienda de Scalpers en la calle de Columela. Yo sentía que mucha gente no daba un duro por nosotros, de hecho nos pasamos unos tres o cuatro años haciendo rondas de financiación fallidas. Pero perseveramos, y la firmeza de saber cuál es tu rumbo a pesar de las dificultades funcionó", recuerda.

Sobre su ascendencia noble, Medina admite que "hoy en día la ascendencia nobiliaria implica sobre todo excelencia en todo lo que haces, obligación y ejemplaridad. Como dijo este año Felipe VI: ‘En el siglo XXI el privilegio nobiliario no puede entenderse sino como compromiso y servicio a la sociedad, valores que también tenéis que transmitir a las siguientes generaciones". Sobre el Rey Felipe VI, Rafael Medina solo tiene palabras de agradecimiento: "es nuestro mejor embajador. Es admirable cómo ha gestionado los últimos 10 años de reinado con la situación política de extremos que estamos viviendo".