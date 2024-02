Raquel Arias a Alejandra Rubio: “Hay que saber escuchar. A veces el ruido se omite y es importante”

La historia de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha despertado el interés de la crónica social y no solo poniendo a los protagonistas en el centro del foco mediático, sino que también se han perseguido las declaraciones de Terelu Campos y Mar Flores, las consuegras de las que se ha especulado que tienen una mala relación. Por fortuna para la pareja los medios han cesado en su implacable seguimiento, pero siguen surgiendo personajes que se pronuncian ante esta incipiente relación. La última ha sido Raquel Arias, colaboradora y compañera de Alejandra Rubio que se muestra recelosa ante Carlo Costanzia.

La colaboradora sostiene que las acusaciones que se han vertido sobre el hijo de Mar Flores no son para tomarlas a la ligera y probablemente Alejandra debería andarse con ojo: “Hay que saber escuchar, a veces el ruido hay gente que lo omite, pero también es importante a lo mejor escuchar lo que opinan otras personas”, pero sostiene también que espera que su amiga sea muy feliz en su nueva aventura sentimental de la que ya se la ha visto disfrutando en varias ocasiones.

Alejandra Rubio, harta de la polémica por su romance con Carlo Costanzia Europa Press

Todo esto no quiere decir que se tenga que creer a pies juntilla lo que el resto del mundo especule y que para ello se deben conocer todas las versiones para alcanzar una mayor perspectiva de la realidad: “Cada relación es un mundo y espero que con Alejandra vaya bien, que no tenga que pasar por lo que pasó la ex. Mientras ellos sean felices a mí me parece bien, pero tenemos derecho también a conocer la otra parte, es información que en toda historia tenemos que saber. En toda historia hay una versión, otra y la verdad, llegar a la verdad es muy difícil”, sostiene.

Sin embargo, es realista y puede ver que todo con lo que está teniendo que lidiar Alejandra Rubio en los últimos días va más allá de lo soportable: “Está sobrepasada, al fin y al cabo, están hablando de su vida, ella siempre la ha mantenido muy privada, pero es actualidad y es lo que nos toca. Es él, es Carlo, hace un mes estuvo sentado en un plató de televisión, está a la orden del día hablar de él, no es una persona desconocida, es lo que toca”, finaliza Raquel Arias.