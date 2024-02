El ex de Alejandra Rubio “sospecha”: duda de la traición con Carlo Costanzia

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se han convertido en la pareja más buscada, después de que el kiosco rosa demostrase a través de unas apasionadas fotos que han iniciado un idilio. Sus citas secretas están dejando de ser solo para dos, pues de sus encuentros son ya toda España conocedora. Pero parece que se están sumando cada vez más comensales a este inesperado banquete. Primero lo hizo Jeimy, la exnovia del hijo de Mar Flores, que denunció el infierno que vivió a su lado, las mentiras que le contó cuando él ya estaba con Alejandra y cómo se ha sentido traicionada. Aunque ella también ha sido pillada con mentiras. Pero ahora le ha llegado el turno al pasado de la hija de Terelu Campos, que también regresa a modo de ex.

Ana Rosa Quintana se ha propuesto analizar el currículo amoroso de los protagonistasen busca de reproches. Así, en ‘TardeAR’, tras hablar con la ex de Carlo Costanzia en varias ocasiones, ahora ha probado suerte con un joven que dice haber estado con Alejandra Rubio durante dos intensos y apasionados meses. Eso sí, su ruptura para él no era definitiva, pues se quedó en el aire una cita que no terminó de celebrarse cuando se dejaron de responder los mensajes días antes de que se publicasen las fotografías de la polémica.

“Estuve con ella hasta el día 26 de enero, que fue cuando lo dejamos”, confiesa este joven entrevistado por ‘TardeAR’. Eso sí, al ver en el kiosco rosa cómo su chica había rehecho su vida en brazos de Carlo Costanzia, comenzaron a no cuadrarle del todo las fechas y dio paso a tener “sospechas” de que podría haberle sido desleal. Y es que él considera que el inicio de este romance sorpresa llegaría cuando Alejandra Rubio defendió su paso por ‘De viernes’, programa por el que ha sido muy criticado. Él le llamaría para agradecerle su apoyo y así surgió una amistad en la que pronto se desdibujaron sus límites.

Al menos eso es lo que él se imagina, porque tras esa entrevista de Carlo Costanzia en televisión dice que su relación con Alejandra Rubio comenzó a flaquear: “Cambió mucho conmigo, me empezó a discutir cosas de repente, estaba rara. Digo para mí que está hablando con otro tío”. Así decidieron romper su relación, aunque mantuvieron el contacto. De hecho, fijaron en el calendario una cita para reencontrarse el 10 de febrero, pero esto no se produjo y ella dejó de responder radicalmente a los mensajes: “Digo por qué no me contesta y ya después salieron las fotos”, encontró respuesta el joven en el kiosco rosa.