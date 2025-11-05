Raquel Bollo anuncia su boda con Mariano Jorge Gutiérrez tras ocho años de relación: todos los detalles de la pedida

Suenan campañas de boda. Raquel Bollo y su pareja, Mariano Jorge Gutiérrez, se han comprometido después de 8 años discretos de relación. Ha sido la propia diseñadora la encargada de desvelar la noticia en redes y presumir de su anillo de compromiso en su última publicación.

Detalles de la pedida

El novio de Raquel Bollo le pidió matrimonio a la televisiva en el día de su 50

Cumpleaños. "Aún me cuesta creerlo. Después de 8 años juntos, de momentos preciosos, de otros no tan fáciles, de aprender, de crecer y de amar sin condiciones… llegó este instante tan esperado. Un 'sí' que no tuve que pensar, porque cuando la vida te pone frente al amor verdadero, el alma lo sabe", ha escrito en Instagram la andaluza.

"Siempre soñé con casarme, con tener mi familia. Y hoy puedo decir que mi familia la tengo desde hace tiempo, que solo faltaba este paso, este símbolo, este abrazo lleno de historia y de amor", ha expresado Raquel emocionada. Aunque el camino no ha sido fácil hasta llegar hasta aquí, "me emociona poder compartir también este capítulo tan feliz con todos los que habéis estado ahí, acompañándome en cada etapa, en cada cambio, en cada parte de mi vida, en lo bueno y en lo malo".

"Hoy solo puedo decir que no puedo ser más feliz. Porque el amor, cuando es verdadero… siempre encuentra su momento. Y el nuestro… llegó Y en medio de la vida… él me volvió a elegir. Te amo", ha finalizado la televisiva gritando a los cuatro vientos su amor a Mariano.

Las reacciones no se han hecho de esperar y numerosos rostros conocidos han felicitado públicamente a la pareja por la feliz noticia como Alma Bollo, hija de Raquel, María José Suárez, Marisa Jara, Verónica Dulanto o Adara Molinero.

Quién es Mariano Jorge Gutiérrez

Raquel Bollo y Mariano llevan saliendo más de ocho años. En 2017 salieron a la luz las primeras fotografías de la pareja y, aunque han vivido su historia de amor alejada de los focos, lo cierto es que nunca se han escondido. El futuro esposo de la televisiva es empresario del sector de la construcción un empresario sevillano ligado al sector de la construcción y es propietario de varias empresas.

En lo personales, Mariano está divorciado y tiene una hija, fruto de su matrimonio anterior. Raquel y su pareja viven en un chalet de lujo en la exclusiva urbanización sevillana Club Zaudin.