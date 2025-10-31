Raquel Bollo, el mayor apoyo de su hija Alma tras revelar sus problemas de salud mental: "Tiene que parar"

Alma Bollo se sinceraba esta semana en redes con un preocupante mensaje sobre el momento que atraviesa por un fuerte cuadro de ansiedad. "Notaba situaciones que me recordaban a cuando tenía estos períodos de ansiedad, como no querer estar con muchas personas o desbordamientos en momentos de mi día a día, en el trabajo, la casa o con los niños. Pensaba que no podía más", comenzaba diciendo la joven. "Mi vida se volvió oscura. Volvieron los miedos, las inseguridades… Tuve que tomar algunas pastillas para poder calmarme", relató sobre una de las crisis más fuertes que ha sufrido. Tras este periodo complicado, la influencer ha tomado la decisión de pedir ayuda profesional: "Mi único fin es poder dejarla aparcada a un lado y poder hacer mi vida normal".

El motivo de su ansiedad

La diseñadora ha reaparecido ante las cámaras durante los Premios "Flamenco en la Piel SIMOF Madrid 2025" y no ha dudado en mostrar su apoyo a su hija en estos momentos. "Al final Alma lo ha contado, la ansiedad se ha instalado en su vida. Ella es una mujer todoterreno y yo el único consejo que le doy es que tiene que parar ,porque al final, ella es madre de dos niños muy pequeños. Y eso consume mucho. Su casa. Y después, las redes sociales", ha expresado Raque Bollo sobre el momento que atraviesa la influencer.

Raquel Bollo se sincera sobre el problema de salud mental que atraviesa su hija Alma Europa Press

Según la colaboradora de televisión, la ansiedad de Alma es un cúmulo de trabajo, de ser madre de dos niños a tiempo completo y de no parar. "Yo también he pasado por muchos cuadros de ansiedad y siguen pasando y, como yo digo, están en mi vida. Porque al final cuando eres ama de casa, porque ella lo es, yo lo sigo siendo, trabajas en las redes, en este caso yo trabajo en televisión, tengo mi propia colección de invitadas, mi firma, hago flamenca... o sea, a mí me faltan horas, entonces yo entiendo que ella pues le suceda", ha confesado la diseñadora sobre sus problemas de ansiedad.

Alma ya se encuentra en manos de un profesional "porque al final tiene que buscar la fórmula de aliviar eso. Y saberlo controla. "Como digo yo, amargarte o salir a flote, ¿no? Y como confrontarla o ir de la mano con ella", ha añadido Raquel, uno de los grandes apoyos de su hija en estos momentos.

El consejo de su madre

"El consejo que le he dado es que al final no se esfuerce más, ni se exija más de lo que crea ella que pueda, yo ya como vengo de vuelta de eso... No lo voy a cambiar, pero ella está a tiempo de cambiarlo, porque al final tampoco nadie te va a agradecer nada. La vida me ha demostrado que haces mil cosas por alguien y cuando un día no la puedes hacer, se olvidan de todo lo que has hecho", ha confesado Raquel Bollo, desvelando que su hija es muy parecida a ella. "Somos personas de tirar para poder ir con todo".