La razón por la que Daniel Sancho ha sido trasladado a un módulo de máxima seguridad en la cárcel de Tailandia

Ya ha pasado una semana desde que Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, así como por la ocultación de su documentación y de su cadáver. Inmediatamente después de conocer la sentencia, el chef español fue trasladado a la prisión de Surat Thani, un centro penitenciario sobresaturado en el que los presos cumplen su pena en condiciones lamentables.

Desde entonces, Sancho ha permanecido aislado junto a otros presos mientras se cumplía el período de cuarentena de una semana, una medida de seguridad que se mantiene en las cárceles tailandesas desde el estallido de la pandemia de coronavirus.

Este mismo jueves 5 de septiembre, el hijo de Rodolfo Sancho ha sido sometido a un test de coronavirus que ha dado negativo, por lo que termina su aislamiento y puede sumarse al resto de reos. Será trasladado al módulo 6 de la prisión, el único catalogado como de alta seguridad, y la buena noticia para él es que por fin puede recibir visitas, aunque de forma menos recurrente que cuando estaba en la prisión de Koh Samui.

La prisión de Surat Thani Google

Como se ha comentado anteriormente, la cárcel de Surat Thani es conocida por ser una de las más duras del país. Su censo supera los 5.000 reclusos, casi el doble de su capacidad. Los condenados se hacinan en los calabozos, que pueden llegar a albergar hasta 20 personas. En las imágenes que han trascendido del interior de la prisión se aprecian también unas pésimas condiciones de salubridad, y las ratas parecen campar a sus anchas en un espacio que comparten con los reos. Tampoco las noches serán fáciles para Sancho, puesto que las camas brillan por su ausencia y los internos duermen en una suerte de esterillas extendidas sobre el suelo.

A la espera de la sentencia

Mientras, el equipo encabezado por Marcos García-Montes sigue trabajando en el recurso de la sentencia, aunque lo hace sin poder haber accedido a ella todavía. Se espera que el fallo llegue oficialmente a las partes en los próximos días, y será entonces cuando se abra el plazo de apelaciones. Los abogados de Sancho todavía guardan la esperanza de conseguir reducir su condena y mantienen que actuó en legítima defensa, un escenario que eliminaría la premeditación de la ecuación y, por tanto, la cadena perpetua para el joven español.

Una inocencia que también defiende el propio Daniel Sancho, tal y como expresó en una conversación con su padre que el programa «Vamos a ver» ha hecho pública: «Es muy injusto todo. Todo ha sido un accidente, me quiero defender hasta el final, porque se va a demostrar. No entiendo una cadena perpetua. No es justo. No la entiendo. Porque yo únicamente me defendí, sólo me defendí. Estoy tranquilo porque confío en los recursos, confío en que salgan adelante. No tenemos otra vía posible».