Recopilación de las últimas palabras de Daniel Sancho tras su detención

Daniel Sancho, el hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, ha protagonizado un escalofriante caso que ha dejado consternado al público en general. El joven chef, , ha sido acusado de matar presuntamente al médico Edwin Arrieta con puñetazos y desmembrar su cuerpo. Tras su detención, ha declarado ante las autoridades locales, admitiendo su culpabilidad en el trágico suceso.

Durante su detención, Daniel tuvo la oportunidad de comunicarse brevemente a través de su teléfono móvil, agradeciendo el trato recibido por la policía y mencionando a su novia, quien, según sus palabras, "había sido una figura importante en su vida durante los últimos cinco años".

Uno de los aspectos que más ha sorprendido es la lujosa cena que compartió con los policías encargados de su caso en un prestigioso hotel de la isla. El joven aseguró que esto sucedió después de que "cerraran el caso". "Estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla" lo cual ha generado interrogantes sobre el trato que ha recibido durante su detención. Algo que también sorprende es que en sus primeras declaraciones, afirmaba que "Nadie me ha pegado ni hecho daño", "No me sentí forzado a confesar, tenían mi ADN"

En sus conversaciones posteriores por mensajes, Daniel reveló que el motivo detrás del asesinato fue el miedo que tenía hacia Edwin, quien presuntamente lo tenía amenazado a él y a su familia. Según sus propias palabras, Edwin lo tenía "prisionero" y le advertía sobre las consecuencias de no cumplir con sus demandas, haciendo alusión a su cercanía con hombres adinerados en Colombia.

"Ese hombre me tenía prisionero, estaba amenazando a toda mi familia y si no hacía lo que me pedía... "Me decía que ya sabía lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer en Colombia"

El nieto de Sancho Gracia también confesó que no compartió las amenazas con su entorno, incluso ocultándoselo a su propio padre, debido al temor de que su teléfono estuviera intervenido.

"Tenía miedo de que tuviesen mi móvil pinchado"

Algunas frases de su delación sobre su relación Edwin llaman especialmente la atención: "Soy culpable, pero yo era su rehén",, "Me obligó a hacer cosas que no quería, él quería que fuese su novio"

En cuanto a su novia, Daniel envió un mensaje frío y directo, indicando que no espera que ella lo espere y que debe seguir con su vida, "Que sea feliz y siga con su vida" decía. A pesar de haber declarado a la policía que su relación se vio afectada por las influencias de Edwin, "que obligó a dejarla", según el mismo comentó en su declaración, el joven insinuó que todavía estaban juntos.

Actualmente, su principal objetivo es regresar a España y mantener la cobertura mediática que ha rodeado su caso hasta el momento.

Quiero volver a España, moved cielo y tierra para eso. Seguid con cobertura mediática