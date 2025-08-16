Judit Mascó, resiliencia y estilo en su recuperación tras ser operada del talón de Aquiles

Judit Mascó, una de las modelos más icónicas de la moda española, ha reaparecido públicamente con la naturalidad y elegancia que siempre la han caracterizado. Esta vez no sobre una pasarela ni en un evento de moda, sino en un escenario muy distinto: el de su recuperación tras un accidente deportivo que la obligó a pasar por quirófano. Fue hace apenas unas semanas, durante un partido de tenis, cuando sufrió una rotura del talón de Aquiles que requirió una operación de urgencia.

Lejos de dramatizar la situación, Mascó ha querido compartir con sus seguidores un mensaje lleno de optimismo. "Casi un mes de la operación y animada con mi bota motomami y la rehabilitación (tres veces al día)", escribía en su perfil de Instagram, acompañando sus palabras con una fotografía en la que se la ve sonriente, luciendo la imponente bota ortopédica en la pierna derecha. Una imagen que refleja tanto la dureza del proceso como su capacidad para afrontarlo con humor y estilo.

"Lenta pero bien"

En su publicación, la catalana también ha mostrado gratitud hacia quienes le han enviado mensajes de ánimo en estos días de convalecencia: "Gracias de todo corazón a todos los que me habéis mandado mensajes de apoyo. Esto va lento, pero va bien". Unas palabras que condensan su espíritu positivo y su forma de mirar hacia adelante.

La lesión del talón de Aquiles, una de las más temidas en el deporte, suele implicar largos meses de recuperación y exige paciencia. Sin embargo, Mascó ha dejado claro que está dispuesta a tomarse el proceso con la misma disciplina que aplicó a su carrera profesional: constancia, esfuerzo y, sobre todo, una sonrisa. Su referencia a la "bota motomami" no solo evidencia sentido del humor, sino también la capacidad de conectar con generaciones más jóvenes, algo que ha caracterizado siempre su presencia en redes sociales.

Más allá de la anécdota, la reaparición de Judit Mascó es también un recordatorio de cómo las figuras públicas gestionan los momentos de vulnerabilidad. En una época en la que las redes sociales tienden a mostrar solo lo perfecto, su sinceridad acerca de la lentitud de la recuperación resulta refrescante. Sin dramatismos ni artificios, simplemente compartiendo su día a día, ha conseguido transmitir un mensaje inspirador: los contratiempos forman parte de la vida y se superan con paciencia, apoyo y buen humor.

Hoy, la modelo que en los noventa abrió camino internacional a la moda española se muestra como una mujer que sigue inspirando desde un lugar distinto: el de la resiliencia. Consciente de que la recuperación será larga, pero confiada en que volverá más fuerte, Judit Mascó afronta este capítulo con la misma elegancia con la que ha afrontado siempre los grandes retos de su vida.