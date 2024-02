Un revés de salud le amarga a Pedro Piqueras su dulce jubilación

Pedro Piqueras ha comenzado este 2024 estrenando nueva vida, pues cerró el anterior año jubilándose y retirándose de los Informativos Telecinco. Por delante tenía muchos planes en mente ahora que el tiempo se lo permitía, incluso trabajar un poco más volviendo a las aulas de las universidades para ser profesor. Pero la salud le ha jugado una mala pasada y ha supuesto un impedimento para que el disfrute que esperaba alcanzar se le esté resistiendo. Aunque se ha retirado profesionalmente, no se aleja del todo de los medios de comunicación, realizando numerosas entrevistas a distintos medios. Así va perfilando cómo están siendo los inicios de su nueva etapa vital, que por ahora ha venido marcada por un revés médico.

Pedro Piqueras Gtres

“En televisión no me ponía malo, porque sabía que tenía que estar todos los días. Es un poco golpe de estrés, es porque es una cosa un día, otro día, otro. Manejar tu propia agenda es un poco complicado. Imagino que esto escampará para poder pensar lo que quiero hacer cuando sea mayor”, aseguraba el veterano presentador en su última aparición pública, con motivo de la presentación del cartel de las Fiestas de San Isidro 2024, donde Tana Rivera fue protagonista indiscutible.

Pese a que Pedro Piqueras esté pasando por un mal momento de salud y haya hablado de ello sin reparo, no ha querido poner nombre a su afección. Se reserva el diagnóstico para sus adentros, aunque sí ha querido dejar bien claro que la preocupación no está justificada, pues no se trata de un asunto de gravedad. Todo apunta a que su mal tiene que ver con el estrés acumulado durante estos intensos meses en los que ha perfilado su jubilación y la atención mediática se ha centrado en él. Cuando se han calmado las aguas, esta tensión acumulada le habría llegado de golpe: “Todo el día recogiendo premios o en una entrevista o programa, no he parado. Hoy tengo un poco de fiebre también”, reconoce.