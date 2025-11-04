Rocío Flores condena la cita secreta de Rocío Carrasco y Ana María Aldón

La semana pasada Rocío Carrasco regresaba a España después de dos meses de desconexión. Estaba grabando ‘Hasta el fin del mundo’, recorriendo Latinoamérica y ajena a lo que sucedía entre nuestras fronteras, especialmente en nuestra televisión. A su llegada al aeropuerto no quiso ofrecer su opinión sobre la última entrevista de su hija, Rocío Flores, que removía el pasado para poner en jaque una vez más su versión de los hechos y recalcar el sufrimiento que su progenitora le ha ocasionado con su distanciamiento. También Amador Mohedano volvía a la carga, mientras que Gloria Camila hacía lo propio, iniciando una nueva cruzada.

La mujer de Fidel Albiac ha querido permanecer callada. No ha roto su silencio, tampoco para despedirse públicamente de su suegro, que falleció hace unas semanas atrás. Pero sí que ha entendido necesario compartir una extensa charla conAna María Aldón, quien fuese mujer de José Ortega Cano, con la que se citó el pasado fin de semana en un centro comercial de Madrid. Un encuentro que no ha pasado desapercibido por nadie, especialmente para los testigos que se toparon con tan inusual pareja este sábado en una tienda. Sobre esto se ha pronunciado ya Rocío Flores, que tiene muy claro a qué se debe esta quedada.

Rocío Flores critica la cita de su madre con Ana María Aldón

“Estuvieron hablando, conversando de forma amigable y cómplice. Fue después de la entrevista de Gloria Camila” a ‘De viernes’, despejaban desde ‘Fiesta’. “Se han reunido. Hay fotografías. Lo que nos cuentan es que hubo una conversación amigable y distendida. Se encontraron en una tienda y estuvieron bastante tiempo”, añadían. No parece que esta cita sea del agrado de Rocío Flores, que no ha dudado en condenarla ante los micrófonos de ‘Europa Press’.

“Creo que cada una tiene mucho que arreglar en su vida, por eso han tenido esa conversación”, opina la hija de Antonio David Flores sobre el motivo de este inesperado encuentro. Ella tiene una opinión formada al respecto y no ha tenido reparo en compartirla con el público cuando se encontraba en el coche junto a su tía Gloria Camila. Tiene muy claro por qué Rocío Carrasco ha encontrado un apoyo en Ana María Aldón: “No me sorprende que mi madre esté con todo el mundo que haya hablado mal de mí o de mi familia”, subraya.

Gloria Camila y Rocío Flores, unidas contra Ana María Aldón: "Se está hartando de hablar siempre" Europa Press

Rocío Flores ha aceptado ya que su vida pasa por permanecer alejada de su madre. Rocío Carrasco no quiere contacto alguno con su hija, a quien reprocha haberse convertido en un arma en manos de su padre, Antonio David Flores. Juntas vivieron episodios difíciles de olvidar, que incluso precisaron de la mediación de la Guardia Civil y de la justicia. Pese a todo, la hija promete seguir queriendo a su madre y mantener la puerta abierta a una reconciliación. Aun así, sus palabras ante los micrófonos suponen más leña a un fuego que amenaza con descontrolarse y que está muy lejos de apagarse para ofrecer paz.