Tajante
Rocío Carrasco regresa a España: su respuesta al ser preguntada por su hija, Rocío Flores
Más de dos meses después, la hija de Rocío Jurado ha vuelto a nuestro país tras finalizar su último reto televisivo
Rocío Carrasco ya se encuentra en España. Después de casi tres meses incomunicada grabando "Hasta el fin del mundo", el nuevo programa de TVE en el que diferentes parejas de famosos han recorrido Latinoamérica con un presupuesto limitado en una competición a contrarreloj sin la ayuda de dispositivos electrónicos.
Primeras palabras de Rocío Carrasco
Había máxima expectación por la llegada de Rocío Carrasco a nuestro país tras el regreso de Rocío Flores, su hija, a televisión. Nada más aterrizar en Madrid, la exmujer de Antonio David Flores ha sido preguntada por la entrevista de su hija. Relajada y feliz de volver a casa con los suyos, la hija de Rocío Jurado ha sido muy tajante.
"Llevo dos meses fuera y ni sé ni quiero saber, si te soy sincera", ha respondido Carrasco, desmarcándose por completo de los últimos movimientos de su hija Rocío. "Ahí he estado aislada, no sabes nada de lo que ha pasado en España. Claro, de eso se trata", ha añadido la hija de Pedro Carrasco.
Con ganas de reencontrarse con Fidel Albiac, al que ha echado mucho de menos durante su larga aventura televisiva por Latinoamérica, la televisiva se ha mostrado tranquila y serena ante las cámaras.
La entrevista de Rocío Flores
La nieta de Rocío Jurado se sentó este mes de septiembre en "¡De Viernes!" después de un tiempo alejada de los focos. A corazón abierto, Flores volvió a hacer frente a la relación actual con su progenitora. "Cualquier hija necesita en su vida a su madre, claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, claro que me sigue haciendo falta (...) Es duro reconocerlo, pero no tengo recuerdos bonitos de mi madre, he gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado ni por asomo, que a día de hoy no espero nada de ella. Ella es la que ha decidido no estar", declaró la joven en el programa de Telecinco.
Ahora, Rocío Flores ha vuelto a la televisión como colaboradora de "¡De Viernes!" del debate de "Supervivientes: All Stars". La hija de Carrasco ha sido la defensora de su tía, Gloria Camila, durante su concurso en Honduras.
