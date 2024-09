Rocío Huerta, ¿por qué todos los vips quieren que les haga su invitación de boda?

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Nacho Aragón y Beatriz Gimeno, Blanca Padilla y Alejandro García, Victoria López-Quesada y Enrique Moreno… Todos estos enlaces tienen un denominador común y no es que fueron portada de «¡Hola!» –que también–, sino el sello que se encuentra tras sus invitaciones o papelería de boda. Se trata de El Tintero, una empresa especializada en caligrafía y cartelería nupcial que nació, precisamente, durante la luna de miel de su fundadora, Rocío Huerta. Aunque antes de ese viaje ya contaba con varios encargos, fue en Australia, junto a su marido, donde decidió que quería dedicarse de lleno a su proyecto y dejar de lado el periodismo que hasta entonces le había dado de comer. «Estábamos un poco borrachos y se lo comenté a mi marido. Lo más curioso es que él estaba esperando a que se lo dijera. No me hizo falta explicarle nada porque siempre quiso que me dedicara a esto», cuenta a LA RAZÓN, de nuevo desde la otra punta del mundo, en Bali, donde se encuentra celebrando una boda. «Aquí vengo solo en calidad de invitada», aclara.

Caligrafía de la boda de Blanca Padilla hecha por Rocío Huerta Cedida

La empresa no ha parado de crecer desde entonces y solo el año pasado tuvo un volumen de negocio de más de 150 bodas, incluyendo invitaciones y demás papelería. El boca a boca es su mejor aliado, aunque su mayor reclamo publicitario es el fruto de su propio trabajo: «Es un negocio con el que llegas a mucha gente. Unas invitaciones pueden llegar a 200 casas y ahí tienes mucho público. Si le gusta lo que haces, te llamarán cuando también se casen ellos».

Para esta artesana no hay clientes especiales y pone el mismo cariño e ímpetu en todos sus encargos, aunque reconoce que haberse convertido en la calígrafa favorita de la jet-set supone para ella cierta responsabilidad: «Que tengamos en nuestras manos las bodas más esperadas del año es un honor, pero también un reto porque suelen ser personas que buscan ser únicos en su boda y no quieren lo de siempre. Tenemos que desarrollar más la creatividad en estos casos y nos hace mucha ilusión que nos recomienden unos a otros».

Caligrafía de la boda de Nacho Aragón hecha por Rocío Huerta Cedida

Recuerda especialmente el caso de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Huerta conoce al marqués de Griñón consorte «de toda la vida, desde pequeños», y aunque hacía tiempo que no entablaban contacto, él no dudó a la hora de encargarle la papelería de uno de los momentos más importantes previos a la boda. «Me llamó y me dijo que tenía la pedida de mano al día siguiente. Era viernes por la tarde y no había nadie en la oficina, así que me pilló un poco desprevenida. Quería que le hiciéramos las minutas, es decir, los tarjetones que incluyen el menú que se va a degustar durante la celebración. En aquel momento, Tamara acababa de ganar «MasterChef Celebrity» y para ella era importante cuidar este aspecto de la fiesta. Esa misma tarde se lo hicimos caligrafiado, quedó muy bonito y estaban encantados, así que me dijeron: ‘«Te llamaremos para la boda». Fue un encargo a última hora, pero yo encantada porque ellos, además, valoraron mucho mi trabajo y el diseño. Con gente así da gusto trabajar».

[[H2:Un «seating plan» de 4 metros]]

La boda más reciente a la que ha prestado servicio ha sido la de Nacho Aragón. En este caso basaron su propuesta en la firma de moda del novio, respetando su estética pero adaptándola a uno de los días más felices de su vida: «Nacho tiene una marca de ropa que se llama Neutrale, y los restaurantes Casa Neutrale. En ambos negocios sigue una línea muy orgánica y natural, con colores muy neutros, así que les propuse que el “seating plan” (los carteles que muestran a los invitados cuál es su mesa) fuera de lino. Pusimos telas de cuatro metros colgadas del techo para que los invitados se fuesen acercando durante el cóctel y pudieran ver dónde estaban sentados». El resultado, como pueden observar en las imágenes que acompañan esta pieza, fue espectacular, único y original, justo lo que todos estos rostros conocidos –y otros no tanto– buscan cuando acuden a El Tintero para confiarle parte de la estética de su gran día.