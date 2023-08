Rodolfo Sancho no está en Tailandia: la verdad sobre su refugio secreto

Todos hemos dado por cierto las informaciones que apuntaban a que Rodolfo Sancho había hecho las maletas apresuradamente para viajar hasta Tailandia para estar con su hijo. El asesinato de Edwin Arrieta a manos de su hijo, Daniel Sancho, le habría obligado a aparcar su vida de forma irremediable para centrarse en la protección de su vástago, acusado de asesinato con premeditación, además de descuartizar el cuerpo de su amante en 14 trozos para diseminarlos por la isla. Sin embargo, ahora las nuevas informaciones ponen en duda que el afamado actor haya viajado hasta Tailandia, como así han apostado incluso este miércoles revistas del kiosco rosa. Rodolfo Sancho aún no está en Tailandia, aunque así se haya afirmado.

Desde un principio hemos creído que el actor se desplazó hasta el país asiático nada más conocer la noticia para que se cumplan todas las garantías legales en el caso de su hijo. A pesar de ser uno de los vértices importantes de esta truculenta trama con delitos de sangre, no existen fotografías que confirmen la estancia del intérprete de ‘El ministerio del tiempo’ en territorio tailandés, ni a su llegada al aeropuerto, ni en las inmediaciones penitenciarias. Ni rastro. Esto es lo que ha hecho sospechar que quizá no haya tomado el avión que todos creían, pues siendo uno de los rostros más buscados en este momento, es imposible que haya esquivado hasta ahora el asedio mediático.

La clave de esto la ha expuesto ahora Sergio Losada desde su programa, ‘En boca de todos’. Desde este espacio de Cuatro se asegura que el actor aún no ha preparado su viaje a Tailandia y que no se le espera por allí al menos hasta la próxima semana. Tampoco la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, habría viajado aún. En realidad, según la información que maneja este programa, Rodolfo Sancho estaría aún en España, en un refugio que le es muy familiar, pues sería un enclave habitual cuando quiere alejarse del ruido mediático y centrarse tan solo en disfrutar de sí mismo y su familia. Pero ahora la palabra disfrutar aquí no tiene ningún sentido con el drama que se les ha venido encima.

Pese a la rotundidad con la que este espacio ha afirmado que el padre de Daniel Sancho no ha viajado a Tailandia, no han querido desvelar su localización exacta. Han dado razones para detallar que se encuentra más cerca de lo que muchos creen, en un lugar protegido de miradas ajenas, pero sin ponerle nombre a la región que le sirve de fortín. Aquí esperaría hasta poder realizar el viaje que ya tiene en mente para estar al lado de su hijo y demostrarle que no está solo en su batalla contra la justicia tailandesa, aunque sin restar importancia a la gravedad de sus acciones. No será hasta el próximo 16 de agosto cuando el hijo de Rodolfo Sancho pueda recibir sus primeras visitas, más allá de las reuniones con su abogado para establecer una estrategia de defensa.