Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, en pie de guerra: los duros reproches del entorno del actor hacia la madre de Daniel

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo están en pie de guerra. Aunque ya era conocido por todos que los padres de Daniel no mantenían una buena relación, finalmente a saltado todo por los aires a raíz de la denuncia de la actriz a su expareja el pasado viernes en la comisaría de Alcobendas por insultos y vejaciones. Este último movimiento de la madre del cocinero, a menos de dos meses de que comience el juicio en Tailandia de su hijo por el presunto asesinato de Edwin Arrieta, ha vuelto a poner a la familia en el centro del huracán mediático, acaparando de nuevo todos los titulares de la prensa de nuestro país.

Esta mañana, la abogada de Silvia Bronchalo ha estado en el programa "Vamos a ver" y no ha dudado en pronunciarse sobre el comunicado de Rodolfo Sancho a raíz de la denuncia. "Silvia ha aportado un mensaje de Whatsapp y en el juzgado se aportarán el resto de pruebas. Pueden negar lo que quieran, para eso hay pruebas periciales, para eso se puede comprobar todo. No sé si ellos han negado o no han negado, pero garantizo que según me dice Silvia sí lo ha escrito la persona denunciada. Silvia nos ha pedido que digamos que el proceso de Tailandia lo quiere dejar al margen, no quiere que se vincule una cosa con la otra. Evidentemente hay disconformidad entre ciertos asuntos entre la expareja", ha explicado Carolina Castro en el programa matinal de Telecinco.

Tras esta declaración, Carmen Balfagón, perteneciente al equipo legal de Rodolfo Sancho, no ha tenido más remedio que entrar en directo y responder a la abogada de Silvia Bronchalo por teléfono. "Lo negamos rotundamente, espero que presenten esas pruebas ante el juzgado", ha sentenciado, rotundamente, Balgafón en "Vamos a ver".

Silvia Bronchalo Gtres

Además, la abogada de Rodolfo ha mantenido que habría sido el entorno del protagonista de "El ministerio del tiempo" el que habría insultado y amenazado a Silvia Bronchalo, no el actor. Según Balfagón, la madre de Daniel habría ido contra el propio Rodolfo, Xenia Tostado y los abogados del intérprete. "Tenemos las pruebas, se van a presentar. Solo hacemos una reflexión y es: ¿el momento procesal era este? A dos meses del juicio en Tailandia, esto se puede presentar en mayo, esta acción que no es una acción que prescribe ¿se presenta ahora? Estamos ante un proceso penal muy grave al que se enfrenta el hijo de ambos, ¿realmente era este el momento?, ha reprochado Carmen Balfagón sobre el momento tan crucial que está atravesando el cocinero en Tailandia, ejerciendo de portavoz de Rodolfo.

"Estamos dispuestos a presentar una pericial del teléfono de Rodolfo para confirmar cómo fueron esos mensajes. Sí confirmo que se dijo lo de "bipolaridad", pero en los términos que espero que aparezcan en la denuncia. Eso no lo negamos y no voy a entrar en por qué se dice esta frase, si esto es violencia de género que lo dictamine un juez... Esto de maltrato continuado hay que demostrarlo, son acusaciones muy graves", ha zanjado Carmen Balfagón sobre el asunto.