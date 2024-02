Se desvela el estado anímico de Silvia Bronchalo tras denunciar a Rodolfo Sancho

El asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho supuso un shock para todos. Especialmente para su familia. Su madre, Silvia Bronchalo, dejaba todo en España para arropar a su hijo en Tailandia, mientras que su padre, Rodolfo Sancho, se centraba en contratar a varios equipos de abogados para defender a su hijo ante los medios y, por supuesto, también ante la justicia tailandesa. Pero lo que no habían previsto es que los problemas de pareja entre los padres fuesen a dejar el asesinato del cirujano colombiano en un segundo plano. Pero así ha sucedido este viernes, cuando se ha conocido que la madre del autor confeso del crimen ha denunciado a su ex por un supuesto delito de “vejaciones, insultos y malos tratos psicológicos continuados”.

Poco a poco se han ido conociendo más detalles sobre esta acción judicial. Silvia Bronchalo ha querido protegerse de lo que considera malos tratos por parte de Rodolfo Sancho. Se han filtrado incluso las conversaciones y mensajes que se han intercambiado, cargados de insultos y alusiones a la salud mental, que han motivado las inesperadas acciones legales. También el hecho de que no era la primera vez que ella se veía obligada a tan drástica decisión. De hecho, esta sería la tercera, aunque las dos denuncias anteriores las retiró por propio deseo antes de que terminasen en juicio. Ante este delicado panorama surge una pregunta: ¿Cómo está Silvia Bronchalo?

Ha sido su propia abogada, sentada en el plató de Telecinco de ‘De viernes’, quien ha respondido a esta cuestión. Lo primero que la letrada Carolina Castro ha querido dejar claro es que no se esperaban que esta denuncia fuese a dar el salto a los medios de comunicación, algo que ha afectado al estado anímico de su representada: “Está delicada. No entiende cómo ha salido a la luz esta información. Su intención no era que saltara a los medios, ella simplemente fue a denunciarlo a una comisaría, es por eso que no ha hecho ningún comunicado ni alardeo de ello”, sostiene.

Carolina Castro, abogada de Silvia Bronchalo De Viernes

Es más, quiere dejar claro que Silvia Bronchalo está en su derecho de protegerse de lo que ha considerado un supuesto trato vejatorio por parte de Rodolfo Sancho. No estaba buscando el escándalo y, ni mucho menos, desviar la atención del complicado juicio al que se enfrenta su hijo, Daniel Sancho, en Tailandia: “Al final es una ciudadana más que quiere mantener su intimidad, ya que es una presunta víctima de los hechos que ha denunciado”. Además, la abogada recuerda que “ella está ahora en un momento sumamente delicado, hay que tener en cuenta su situación, pero esto es ajeno y al margen de lo que ha ocurrido con su hijo”, recalcan en la necesidad de distinguir entre dos procesos legales distintos, aunque este último haya venido propiciado, en parte, por la tensión sufrida por el primero.