La advertencia de Rodolfo Sancho tras la demanda de Silvia Bronchalo

El caso de Daniel Sancho ha regresado al foco mediático y en esta ocasión no ha sido por novedades en su proceso judicial, sino por problemas entre sus padres. Este viernes 9 de febrero saltaba la noticia de que Silvia Bronchalo había interpuesto una demanda contra Rodolfo Sancho por ciertos mensajes vejatorios que le había dedicado. En un primer momento no tenía intención de que la nueva polémica viese la luz, pero al ser parte de un caso tan mediático este deseo no ha sido posible. Se trata de una situación que podría acabar en una demanda por malos tratos, pero a la que Rodolfo Sancho ha querido responder de manera contundente: “Cuando se acusa de un delito tan grave hay que demostrarlo”.

El actor de “El Zorro” no ha tardado en pronunciarse mediante su portavoz Carmen Balfagón, quien ha asegurado mediante el portal “20 Minutos” que se trata de “un golpe bajo” y con la que “se ha tratado de iniciar una causa basada en mentiras, prueba de estas mentiras lo constituye el hecho de que se ponga en boca de Rodolfo expresiones como las de "eres del pueblo llano" cuando él tiene muy presente sus orígenes”, exponía la letrada.

Dejando a un lado los mensajes que supuestamente Rodolfo Sancho le dedicó a su ex mujer acusándola de que “nuestro hijo tiene un trauma por tu culpa”, habría una parte de la conversación en la que Silvia Bronchalo ataca muy crítica a los representantes del actor. De hecho, según informa Saúl Ortiz en el citado medio, existiría un audio del pasado mes de septiembre con el que se podría verificar esta versión.

Carolina Castro, abogada de Silvia Bronchalo De Viernes

Tanto Rodolfo Sancho como Silvia Bronchalo están pasando por un momento sumamente delicado. A tan solo dos meses de que dé comienzo el juicio de Daniel Sancho en Tailandia, la letrada de la madre ha querido dejar claro durante este fin de semana que la situación de los padres sería completamente “ajena y al margen de lo que ha ocurrido con su hijo”.

La letrada ha resaltado que tanto Silvia como Rodolfo tienen dos equipos legales con dos visiones muy distintas del caso de su hijo, pero que en ningún momento estas diferencias han sido el motor de dicha demanda: “Eso no es cosa de Rodolfo y Silvia, sino que tiene que ver con los equipos jurídicos”.