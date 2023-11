Romina Belluscio habla de su enfermedad: “Las bacterias se alojaron en mi cerebro, en mi corazón y en mi estómago”

Hace unos meses el susto y la impotencia era mayúsculo cuando Romina Belluscio compartió en sus redes sociales una imagen de ella en el hospital. El 30 de septiembre tuvo lugar el bautizo del primer nieto del futbolista Guti, cita a la que no acudió ni este ni su mujer Romina. En un primer momento se especuló sobre la posibilidad de la existencia de una discordia familiar, ni mucho más lejos de la realidad.

Tras hacerse viral la existencia de problemas en la relación familiar fue Romina Belluscio la que los disipó con una instantánea que preocupó enormemente a sus seguidores. Este domingo ha compartido su “lucha con la enfermedad de Lyme” mediante una publicación de ‘Instagram’ que bien podría ser un post en un blog.

“Siempre pensamos «esa enfermedad no existe» o … «eso no me va a pasar» hasta que, en efecto, existe y pasa”, comienza diciendo para concienciar a sus seguidores sobre la grave enfermedad que le ha causado durante tanto tiempo un gran malestar.

Prosigue su relato haciendo una mención a lo poco concienciada que está la gente en España sobre esta enfermedad y lo duro que fue su proceso que duró “dos años y visité decenas de médicos por toda España, sin conseguir diagnóstico alguno”, dado que a esta enfermedad también se la conoce como “la gran imitadora” porque desarrolla diferentes síntomas similares y coincidentes a otras patologías.

“La bacteria en su primera etapa me atacó de forma muy agresiva, entre mis síntomas se incluían: la fatiga severa, pérdida de memoria a corto plazo, dificultad para concentrarme, ansiedad, insomnio, estatus migrañosos, dolor articular, debilidad muscular, e intolerancias alimenticias varias. Todas muy dispares y para «volverse loca»”, prosiguió relatando el primer paso de su enfermedad.

En su proceso de conseguir el diagnóstico tuvo serios problemas de salud dado que la bacteria había dejado su “sistema inmunológico a cero, y creándome muchas coinfecciones, hasta el punto de pasar días sin poder levantarme de la cama a causa de los intensos dolores”. “Las bacterias se alojaron en mi cerebro, en mi corazón y en mi estómago”, y es que la enfermedad llegó en un mal momento, dado que la primera etapa de esta coincidió con el post parto de su bebé, por lo que “para los médicos todos los síntomas eran del post-parto”.

Finaliza relatando que lo más duro fueron los momentos previos a conseguir ponerle cara a la enfermedad: “Un gran clínico de Madrid, consiguió el diagnóstico y pude empezar a luchar para recuperar mi vida”. Mediante esta publicación expone el proceso que siguió hasta conseguir dejar atrás a la enfermedad. Sin embargo, Romina no ha contado su historia para entretener a sus seguidores. Con unas últimas palabras que decían “seguimos en los comentarios”, la modelo ha empleado las horas siguientes a responder a las dudas de cada uno de los comentarios que le lanzaban en su post. Una manera de concienciar sobre la enfermedad, pero sin generar una hipocondría colectiva y convirtiendo “mi experiencia en un mensaje positivo, que de visibilidad para que se escuche su nombre y día a día podamos acortar las distancias que evitan su diagnóstico. Para ello, se necesita más investigación, una cura que sea accesible y asequible para todo el mundo”.