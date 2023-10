La impresionante transformación física de Guti de la que todos hablan: así se gestó

José María Gutiérrez Hernández siempre será conocidos por todos como Guti. El futbolista hizo historia vistiendo la camiseta del Real Madrid, pero hace 12 años que dejó de sudar la camiseta y chupa banquillo. Aunque más bien lo hace en calidad de experto en la materia, prestando sus servicios como comentarista y colaborador en diversos espacios, dejando la práctica del deporte para ocasiones especiales. Eso sí, ya no de forma tan regular, lo que ha terminado por hacer mella en su privilegiado físico, dando paso a una incipiente barriguita. Pero esto ha terminado y el exjugador ha recuperado el esplendor de su fibroso cuerpo, lo que ha dejado a propios y extraños boquiabiertos y, de paso, muertos de la envidia.

A sus 47 años, Guti ha mostrado en sus redes sociales haber protagonizado una auténtica transformación física, lo que no ha pasado desapercibido a ojos de sus seguidores. Un tema que al final ha tratado en una entrevista para la revista ‘Men’s Health’, desvelando cuáles son los secretos que se esconden detrás de su renovado físico y cómo ha logrado recuperar el esplendor en sus músculos tras haber colgado las botas hace más de una década.

“Me he puesto un gimnasio en casa, estoy entrenando a tope, la verdad, sobre todo pesas, con cardio tres veces a la semana. He ganado ya 10 kilos de músculo, pasando de 80 kilos a 90, y ese es mi proceso ahora mismo”, indica con especial orgullo el que fuese estrella del vestuario del Real Madrid. Y es que ha vuelto a motivarse con el deporte hasta el punto de sorprender a todos con su nuevo aspecto, mucho más fornido. Y es que, tras dejar el fútbol, su silueta se resintió por culpa de la vida sedentaria, a la que reconoce que se entregó con placer en su mansión de Pozuelo de Alarcón.

Pero el secreto del nuevo cuerpo musculado de Guti, que ha logrado aumentar su masa muscular hasta en diez kilos, no solo reside en sus duras sesiones de entrenamiento. No se consiguen abdominales de acero y bíceps bien definidos tan solo levantando pesas. Esto es tan solo la mitad del proceso, pues también es muy importante cuidar la alimentación para asegurarse el triunfo. Asegura que come “muy variado, muy bien, pescado, carne, verduras, de todo, pero mucho, 5 ó 6 veces al día. Tengo un nutricionista que me echa un cable y estoy tomando proteínas, creatina en fases, crema de arroz, todo muy controlado y necesario”, detalla.

Pero tanto esfuerzo no puede quedarse tan solo en una fotografía espectacular para subir en las redes sociales o para aparecer en la portada de esta prestigiosa publicación. Hay que mantenerlo. Esto no solo supone adoptar una rutina de ejercicio y buena alimentación, sino también, lo más difícil, mantenerla en el tiempo. Algo que ha aprendido ya Guti: “Llevo 3 meses más o menos bien, haciendo un gran cambio, entrenando mucho, me han dicho que voy a estar a tope en diciembre, pero todavía no lo veo, más para junio. Y quiero que sea una sorpresa”, informa el exfutbolista.

Pero en la vida no todo es cuerpo, también es mente. La salud mental juega un papel importante en la batalla por conseguir los objetivos, sea cual sea. Guti se ha propuesto lucir un cuerpo de escándalo y parece que ya lo ha conseguido, aunque él desea impresionar aún más con su transformación física. Pero no descuida la parte mental, como así ha querido también plasmar en su entrevista: “Yo tuve un momento difícil en mi carrera deportiva, estuve con un psicólogo, y me ayudó muchísimo a salir de la situación en la que estaba. Hay cosas que te superan, pero se debe pedir ayuda, y está bien tener a alguien que te pueda aconsejar, llevar por un camino que tú tal vez no ves”, sostiene.