Macarena García nos habla de sus horas bajas: "He tenido momentos sin trabajo a la vista"

Las estrellas del cielo madrileño palidecieron ayer frente al brillo de las joyas de Rabat, la firma catalana que, como cada año, reunió a rostros muy conocidos de la esfera social para celebrar su velada más “Magnificent”. Entre los asistentes destacaron Blanca Padilla, Tana Rivera, Lourdes Montes, Sandra Gago, Helen Svedin, Marta Pombo, Lucía Rivera, Blanca Romero y Macarena García.

La actriz lució un impresionante juego de pendientes y collar, aunque reconoce que ella es más de piezas sencillas. “Me siento afortunada de poder ponérmelas en situaciones especiales. Tengo la oportunidad de poder lucir joyas muy exclusivas en eventos o alfombras rojas desde hace tiempo, y eso lo disfruto mucho, pero yo soy muy minimalista”, comentó García ante LA RAZÓN, añadiendo: “No estoy acostumbrada a llevar mucha joya”.

Para ella, la más especial de su joyero “es un anillo de oro grabado que me hizo mi pareja”, y aunque durante la velada de Rabat llevaba miles de euros encima, aseguró entre risas que respiraba tranquila “porque aquí hay mucha seguridad y está todo muy controlado”.

Ganadora de un Premio Goya en la categoría de Mejor Actriz Revelación y de una Concha de Plata del Festival de San Sebastián por su papel en Blancanieves (2012), García es una de las intérpretes más respetadas del panorama nacional. Cualquiera pensaría que su agenda rebosa proyectos, pero lo cierto es que no siempre es así. “Ahora estoy cerrando un par de cosas, pero en este momento concreto estoy descansando”, confiesa Macarena.

Macarena García en Rabat Magnificent Gtres

Cada vez son más los actores que, como ella, rompen el viejo pudor de admitir los periodos sin trabajo. Lo que antes se escondía entre evasivas hoy se comparte con naturalidad. Martiño Rivas, por ejemplo, lo dijo sin rodeos hace unas semanas: se encontraba “en paro”. “Quiero estar más tranquilo y disfrutar del día a día. A nivel profesional, estar en el sillón de tu casa imaginando cómo te gustaría que fuera tu carrera no lleva a ninguna parte. No depende de ti, así que quiero disfrutar de las cosas que me van sucediendo”, expresó el artista gallego.

La propia Macarena reconoce que en otros momentos no era tan sencilla esa sinceridad. “Siendo más pequeña”, admite, “buscaba la manera de salir de esa pregunta de ‘qué proyectos tienes’, cuando en realidad he estado en un momento en el que no tenía nada a la vista”. Hoy, con la madurez que le otorgan sus -muy bien llevados- 37 años, la actriz habla con la tranquilidad de quien sabe que el talento no se mide por la cantidad de proyectos en marcha, sino por la capacidad de esperar sin miedo a que llegue el siguiente.