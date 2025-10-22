Las cartas más apasionadas de Mario Vargas Llosa a Isabel Preysler que desmienten a la familia: "Hace siglos desde que te tuve desnuda en mis brazos"

Ha llegado el día más esperado para la prensa de crónica social. “Mi verdadera historia” (Espasa), las memorias de Isabel Preysler, han aterrizado en las librerías este miércoles 22 de octubre, y lo hacen repletas de episodios nunca antes publicados sobre la vida de la llamada “Reina de corazones”.

A lo largo de 334 páginas y 16 capítulos, Preysler se abre como no lo ha hecho en los números de la revista “¡Hola!”, y por primera vez comparte algunos de los momentos más íntimos que la han marcado como mujer, desde su primera relación sexual a los 18 años hasta su infidelidad a Carlos Falcó, marqués de Griñón, con el ministro Miguel Boyer, su último marido, al que recuerda como “un hombre especialmente atractivo” y del que quedó “fascinada por su inteligencia”.

Pero es el último capítulo, “Desmentidos y cartas de amor”, el que más interés y sorpresa ha provocado entre los lectores de las memorias de Preysler. La socialité abre su corazón sobre la que ha sido su última relación sentimental y una de las más polémicas, la que mantuvo con Mario Vargas Llosa entre 2015 y finales de 2022.

Mario Vargas Llosa, mucho más que la expareja de Isabel Preysler Europa Press

Lo recuerda como un “genio” y asegura que intenta recordar “solo nuestras épocas buenas llenas de felicidad”, pero no está dispuesta a seguir permitiendo que, tres años después de su ruptura, se sigan alimentando falacias que ella desmiente con pruebas irrefutables: cartas que el Nobel escribió de su puño y letra y demuestran que la quiso hasta el final de su relación.

Las cartas más románticas de Mario Vargas Llosa a Isabel Preysler

Se trata de ocho misivas escritas entre los primeros años de su relación y la última etapa, y con su publicación Preysler parece responder a la familia del escritor fallecido, que desde su separación ha intentado desmerecer su historia de amor, insinuando que Mario fue “un desgraciado” al lado de la filipina. Es cierto que procedían de mundos muy diferentes, pero ella asegura que Vargas Llosa se sentía tan cómodo en un photocall como una cumbre literaria.

“Me llena de perplejidad y aún no consigo entender el empeño de su entorno por intentar hacer creer a todo el mundo que Mario no fue feliz a mi lado”, dice Isabel antes de compartir con todo el mundo ocho de las cartas que Vargas Llosa le escribió, dejando a buen recaudo las otras tantas “más íntimas” que prefiere llevarse a la tumba.

"Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos"

“Qué evolución has causado en mi vida, amor mío”, le dice el literato en una de las cartas, fechada en abril de 2015. En los escritos, el peruano exhibe su trabajada prosa y se dirige a Isabel con el romanticismo y pasión que se podrían atribuir a cualquiera de sus personajes: “Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos, sintiendo latir tu corazón, viendo la lucecita verde que asoma en el fondo de tus ojos”.

El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa (d), y su pareja, la socialité hispano-filipina Isabel Preysler MARISCAL Agencia EFE

Palabras que demuestran lo enamorado que estaba de Preysler y con las que se dirigía a ella incluso en 2022, unos meses antes de que Isabel rompiera con él. “Lo único que tengo claro para ese incierto futuro es que quiero pasarlo contigo, a tu lado. (...) Te quiero y te querré para siempre”, decía en la última misiva que le hizo llegar.

Se desvanece así el relato que desde el entorno del Nobel se ha mantenido en los últimos años, una historia que ensalza a Patricia Llosa como el verdadero amor de Mario y que reducía a Preysler a un mero “capricho”. Las cartas no mienten.