Así es cómo Dakota Johnson se ha convertido en la musa de la generación millennial a sus 36 años

El éxito de Dakota Johnson ha sobrepasado los límites de las pantallas hasta convertirse en uno de los iconos de moda más aclamados y seguidos por miles y miles de mujeres. A sus 36 años, su estilo de vestir minimalista con fusión de la elegancia ha llegado a ser una fuente de inspiración, deleitando con combinaciones con prendas básicas y atemporales junto con detalles que no dejan indiferente a nadie. En sí misma, ha construido una imagen impoluta que equilibra glamur con autenticidad, tanto dentro como fuera del sector cinematográfico.

En sus papeles en películas como 50 sombras de Grey o Materialistas vemos una conservación de su identidad propia con la simplicidad de los ítems, buscando su absoluta combinación y triunfando con resultados con una inclinación hacia el estilo de la década de los 90. Este 4 de octubre, Dakota Johnson cumple 36 años dejando un legado estilístico que defiende lo menos es más, dentro y fuera de una alfombra roja. Con motivo de ello, en nuestra sección Lifestyle de La Razón hacemos un resumen del motivo por el que se ha convertido en la musa de la generación millennial.

Una defensa al estilo minimalista junto con las tendencias

Como decíamos, Dakota Johnson destaca por protagonizar un estilo minimalista y sofisticado con el éxito de las piezas de vestir básicas, atemporales y versátiles. Entre ellas, encontramos bikers, vaqueros anchos o mom, camisas lisas o de rayas, vestidos de corte recto o calzados que te lo ponen fácil en el día a día. No obstante, esto no quiere decir que rehuya de las tendencias en cada momento. Todo lo contrario, puesto que encuentra el equilibrio entre lo más confiable con lo más atrevido o inusual. Sin ir más lejos, hace cuestión de semanas se convirtió en toda una musa con un vestido con transparencias, de la misma manera que en anteriores veces le hemos visto con detalles calados o con lencería a la vista.

Look de Dakota Johnson. Gtres

También, otras de las tendencias a las que se ha sumado Dakota Johnson ha sido el estilo working con trajes de dos piezas y corbatas; la técnica del layering o prendas de abrigo que no pasan nada desapercibidos (americanas oversize, chaquetas de efecto ante o de pelo). Bien es cierto que la actriz se convierte en toda una sabia de la moda tanto en eventos de relevancia como en red carpets, pero donde vemos su esencia estilística es sobre el asfalto.

La estética noventera siempre está presente en sus looks casuales con vaqueros de lavado claro, pantalones holgados o cáridgans de punto. En definitiva, nos estamos refiriendo a aquellas piezas delicadas y extremadamente minimalistas que parecen que no ha estado durante largos minutos enfrente del ordenador. Con ello, el lujo silencioso también es uno de sus mejores aliados para asegurar su éxito en los estilismos sin estridencias, apostando por un armario cápsula de colores neutros y sin detalles extravagantes, pero con materiales de alta calidad.

Look de Dakota Johnson. Gtres

Su éxito en las alfombras rojas

Siempre que pisa una alfombra roja se convierte en una de las mejores vestidas de la velada. Gracias a su trabajo junto la estilista Kate Young sabe adaptar los códigos de vestimenta o ejecutar un estilismo acorde con un estreno de una película o un acontecimiento con un tema. De la misma manera que en las calles, traslada su esencia discreta y sutil enfrente de los focos con cortes limpios, líneas simples o materiales livianos, siendo los vestidos el atuendo estrella de su fondo de armario.

Nos estamos refiriendo a aquellos de estilo lencero o con transparencias, entre otros detalles, pero sin que llamen demasiado la atención. También, los vestidos naked son uno de los más recurrentes llevados a una faceta sofisticada, de la misma manera que las diferentes siluetas a las que recurre. Desde los diseños ligeramente ajustados al cuerpo hasta otros con faldas con volumen, jugando con los colores (mayoritariamente neutros o suaves) o con las textura a través de combinaciones de materiales o añadidos como plumas o lentejuelas.

Look de Dakota Johnson. Gtres

Como imagen de la firma de lujo italiana Gucci, selecciona sus diseños en la mayoría de las alfombras rojas, convirtiéndose parte de su esencia estilística. En cuanto a los accesorios, no recurre de manera exagerada a ellos, puesto que combina sus looks con joyería discreta y sin sobrecargar la imagen para que el atuendo sea el mayor protagonista. De la misa forma ocurre con los términos beauty, puesto que en las diversas ocasiones le vemos con su melena suelta o los recogidos con un aire desenfadado, así como con maquillajes naturales de efecto glow.

Look de Dakota Johnson. Gtres

Dakota Johnson es todo un icono de la moda a sus 36 años recién cumplidos. Sabe adaptarse a las tendencias más llevadas de una manera más sutil y discreta con un equilibrio de lo menos es más con toques quiet luxury. Es la fusión de lo clásico con lo contemporáneo, lo atrevido con lo discreto y lo confiable con la frescura y naturalidad.