Samara Terrón, pareja de Antonio Tejado, reaparece tras su primera visita a prisión

La familia de Antonio Tejado vive el momento más tenso desde que el sobrino de María del Monte entró en prisión. Durante las últimas semanas no han faltado las ex parejas que se han pronunciado sobre su situación, dibujando un perfil bastante preocupante. A consecuencia de esto la estrategia a seguir ha sido clara: silencio absoluto.

En las últimas visitas de María José, madre de Tejado, a prisión se ha visto a una mujer devastada por las circunstancias, pero que no está dispuesta a decir una palabra más a los medios de comunicación. Una postura similar ha sido la que representa Samara Terrón, pareja actual de Antonio. Si bien se ha mantenido cauta a la hora de no hablar de más con los medios, sí ha querido compartir algunas palabras tras su primera visita a su pareja en prisión.

No es la primera vez que Samara acompaña a María José y a Chema Tejado, hermano del presunto autor intelectual del asalto, a visitar a Antonio, pero no pudo verlo en persona hasta el pasado domingo. Este lunes ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press con mucha precaución por lo que podía decir y lo que no.

La novia de Antonio Tejado, Samara Terrón, rompe su silencio: "Creo 100% en su inocencia" Europa Press

En un primer momento se le ha preguntado sobre cómo ha sido ese reencuentro y si ha tenido que demostrar que es la novia de Tejado para verlo en un vis a vis: “No tengo que demostrar nada”, ha espetado dando a entender que no tiene más que decir a los medios y que se mantendrá firme: “Lo he dicho una vez y no lo voy a decir más”.

A diferencia de cómo apareció el pasado domingo la madre de Antonio Tejado, Samara ha demostrado calma y mucho respeto a las preguntas de la prensa. Ha terminado diciendo que, aunque no puede decir más, sí va a continuar luchando por su relación pase lo que pase.

El caso de Antonio Tejado no pierde su interés con el paso del tiempo, ya que cada día surgen nuevos testimonios o nuevos datos respecto a su relación con la banda criminal del “boxeador ruso”. Según ha confirmado “El diario Sevilla”, se ha desvelado una conversación que el sobrino de María del Monte habría tenido con su madre en la que se reafirman las sospechas de la Guardia Civil sobre que “Antonio Tejado posee tal amistad con este tipo de personas que éstas llegan a realizar extorsiones en su nombre, fuese o no incitada ésta por el propio Antonio Tejado", explican en el documento.