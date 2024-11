Sandra Barneda da la cara por Miguel Ángel Silvestre por su altercado en un Mercadona de Valencia

Sandra Barneda ha utilizado las redes sociales para salir en defensa de Miguel Ángel Silvestre, tras viralizarse el vídeo en el que el intérprete tapa con la mano el móvil de una mujer que le graba mientras hace la compra en un Mercadona de Valencia.

La escena fue compartida por otra clienta que se encontraba en ese momento en el establecimiento. Las críticas han sido constantes desde que el vídeo se ha viralizado siendo Silvestre tachado de "maleducado y antipático".

Ahora Barneda ha querido defender al actor señalando que "hace poco vi un vídeo que, según leí, es de hace unas semanas. Me quedé súper pillada, sobre todo por las críticas hacia Miguel Ángel. Por esta razón, he querido hacer este vídeo. Estoy contigo, Miguel Ángel Silvestre", confiesa la presentadora junto a un vídeo publicado en su Instagram.

"Estoy súper indignada leyendo infinidad de comentarios. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué mente se dedica a insultar a un tío sea conocido o no conocido porque le pone la mano a la cámara del móvil de una mujer que le estaba siguiendo durante todo el supermercado?", critica. "Esto me da mucho qué pensar porque creo que en la vida tenemos derecho a poner límites. Simplemente ha hecho uso de su derecho ante alguien que estaba faltándole al respeto. Ser popular no implica que tengas que estar las 24 horas disponible para cualquiera. Dicen que él vive de la gente que ve sus películas y que no puede ser borde, es que no ha sido borde, ha marcado su límite", concluye Barneda defendiendo la actitud de Miguel Ángel Silvestre.

El gesto de Barneda ha sido muy bien acogido en redes sociales, donde miles de personas han mostrado ahora su apoyo al actor.

Por su parte, y ante la polémica generada, Silvestre también ha dado su versión de lo ocurrido: "Hola a tod@s. Lamentablemente solo se ve una parte del vídeo, no se ve la parte donde la mujer me grababa a mí y a mi familia, incluso asustando a mis sobrinos. ( o la juzgo en absoluto, sé que ella no se estaba dando cuenta de que para mi familia es una situación incómoda», explica Silvestre, quien le dijo que no tenía ningún problema en hacerse una foto con ella, pero que por favor, no les grabara.

"Ella siguió haciéndonos vídeos por los pasillos, finalmente le bajé la cámara y le dije educadamente una vez más que estaba dispuesto a hacerme con ella las fotos que quisiera, pero que por favor nos dejara tranquilos", destaca, dejando entrever que la situación no fue cómoda para los menores. "Repito, no juzgo a la mujer estoy seguro que ella no se dió cuenta de lo que significaba para ellos y para mí", matiza el actor.