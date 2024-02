La vida entre fogones y amor de Miguel Ángel Silvestre

Miguel Ángel Silvestre es actor, y como tal, ha protagonizado diversos proyectos que le han procurado un gran éxito, y seguro que le quedan otros tantos por delante. Hasta ahora, esa era su meta, lo tenía claro, y todos sus planes iban enfocados a conseguirlo. Eso no ha cambiado. Pero su vida sí. Desde hace casi un año tiene el corazón ocupado. Rebeca Toribio, una joven empresaria de 30 años, se ha instalado a su lado y parece que para quedarse. Y también para impulsarle a vivir aventuras profesionales más allá de las cámaras y los focos.

Aunque se ha publicado que comenzaron su relación el pasado mes de agosto, lo cierto es que se conocen desde principios de 2023 porque tenían amigos en común, y en verano ya eran pareja. Desde entonces, si no es por trabajo, apenas se separan. Los dos han conocido ya a los amigos del otro y han sido partícipes de las reuniones y fiestas familiares. En muy pocos meses han construido algo muy sólido, y quienes conocen a Miguel Ángel Silvestre confirman que hacía muchos años que no se le veía tan ilusionado y volcado con alguien.

Ella, a pesar de su juventud, es una chica con las ideas muy claras. De hecho, antes de cumplir la treintena logró formar parte de la lista Forbes de líderes «30 under 30» de 2023 por la creación de un conocido restaurante vegano y vegetariano en el barrio de Malasaña, «Superchulo». Abrió sus puertas en 2017, cuando ella solo tenía 25 y logró superar el bache que supuso el COVID-19 para la hostelería. Sin embargo, el pasado verano tuvo que cerrar temporalmente sus puertas por un incendio y no ha sido hasta octubre cuando ha podido reinaugurarlo y continuar hacia adelante con el mismo éxito a pesar de las dificultades.

Pero además de levantar uno de los restaurantes que se ha convertido en referencia en la capital, Toribio ha escrito un libro, «Rainbow Food». En él habla de su historia de superación y emprendimiento, lo que le ha llevado a dar charlas a jóvenes en distintas conferencias sobre el tema. Pero ella es mucho más que trabajo, le encanta el deporte y, sobre todo, la comida saludable. Cocinar es una de sus pasiones, y su perrito es su gran compañero de vida y uno de los grandes protagonistas de su feed de Instagram. Su abuela y su hermana Patricia son sus debilidades y su grupo de amigas, en el que se encuentran la actriz Bárbara Hermosilla y su hermana, son su pilar desde la adolescencia.

Rebeca es, y siempre ha sido, muy independiente. Desde pequeña fue de ideas fijas y tuvo claro lo que quería, y también lo que no quería de la vida. Y ahora, Miguel Ángel Silvestre es esa persona con la que quiere compartirlo todo, incluso su pasión por su trabajo, tanto que ha sido ella quien le ha animado a formar parte de Rudho, el restaurante que el actor ha abierto en Madrid junto a Álex González, Antoine Griezzman, Paco Roncero y Marcos Llorente, a cuya inauguración ella le acompañó y estuvo a su lado entre las sombras, pero no posaron juntos. Ese paso aún no lo han dado, y teniendo en cuenta lo discreto que es él, quizá no llegue nunca.

Griezmann, Llorente, Rocero, Miguel Ángel Silvestre y Álex González, socios de Rhudo Gtres

A sus 42 años, el guapo actor natural de Castellón emprende una nueva etapa vital. Estudió fisioterapia, pero acabó dedicándose al mundo de la interpretación y la serie «Sin tetas no hay paraíso», en la que encarnaba al narcotraficante Rafael Duque le aupó a la fama.

Su novia le pone el listón alto

El restaurante «Superchulo», en Malasaña, se ha convertido en un referente en cuanto a comida veggy, tanto que el último año ha facturado 1,5 millones de euros, lo que sin duda es una cifra suficientemente atractiva como para incentivar a Miguel Ángel Silvestre a seguir sus pasos en la hostelería. Es un mundo que está muy alejado de su trabajo como actor, pero con el que parece encantado combinando lo gastro con lo lúdico. ¿Logará «Rudho» dar la talla?