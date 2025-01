Sandra Garal y Ale Galán, pareja sorpresa

Marco Asensio y Sandra Garal decidieron poner punto y final a su historia de amor hace cinco meses. A punto de cumplirse un año de su boda, la pareja emitía un comunicado: "Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio".

Desde entonces, la arquitecta ha estado volcada en su vida profesional hasta que hoy "¡Hola!" revela que ha recuperado la ilusión junto al jugador de pádel profesional Ale Galán.

Ale Galán larazon

Hace tres semanas, Garal dio alguna pista sobre su nueva vida, aunque sin confirmar que había encontrado de nuevo el amor: "Estoy feliz y agradecida. No puedo mentir y obviamente tengo el corazón roto. No cambiaría nada porque si algo hubiese sido diferente no sería la mujer que soy a día de hoy y por eso estoy enormemente agradecida".

"Lo más importante para mí, si yo me traiciono a mi misma, de los demás solo puedo obtener traición, pero agradezco todo lo vivido y también quiero poner límites para priorizar ante cualquier persona para evitar sufrir", reflexionaba.

La arquitecta parece ilusionada junto a Galán confirmando lo que era un rumor desde que se viera a la ex de Asensio en las gradas del Wizink Center viendo a Ale en el Premier Pádel