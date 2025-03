Todo sobre Sarah Jessica Parker: estas son las series y películas en las que ha actuado

Hollywood ha madrugado esta mañana para soplar las velas de una de sus actrices más reconocidas. Nacida el 25 de marzo de 1965 en Nelsonville (Ohio, Estados Unidos), la pequeña Sarah Jessica Parker no se podía imaginar el legado que estaba destinada a construir en la ciudad de las estrellas.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria artística, entre las que abarca teatro, cine y televisión, Parker ha sabido alcanzar nuevas alturas y convertirse en estandarte de la mujer del siglo XXI: independiente, emprendedora e icónica. Repasamos en este artículo algunos de sus papeles más aclamados por crítica y audiencia.

Divorce

Comenzamos esta recapitulación con una serie considerada como antagónica a la célebre 'Sexo en Nueva York'. Si a finales de los 90 nos acompañaba una Sarah Jessica Parker soñadora y siempre preparada para declararle la guerra al amor, en 'Divorce', estrenada en 2016, vemos una visión distinta del concepto, debido principalmente al paso del tiempo.

Sarah Jessica Parker y Thomas Haden Church en 'Divorce' HBO

Frances Dufresne, la protagonista interpretada por Parker, se da cuenta de que ya no ama a su marido (interpretado por Thomas Haden Church) tras haber mantenido durante meses una aventura extramarital. Con el fin del matrimonio como punto de partida de la serie, los telespectadores pueden darse cuenta de que el amor es capaz de manifestarse mediante diferentes formas en distintas dosis.

The Family Stone

¿Cómo desmarcarse de un personaje al que has interpretado durante años? Esta es la pregunta que se estuvo haciendo la actriz durante un año tras terminar la adaptación televisiva de la columna periodística de Candace Bushnell. En 2005, la respuesta a su dilema llegaría de la mano de 'The Family Stone', comedia dramática dirigida por Thomas Bezucha.

Rachel McAdams, Diane Keaton y Sarah Jessica Parker en 'The Family Stone' 20th Century Fox

El personaje de Parker, la neoyorquina Meredith Gordon, conforma la piedra angular del largometraje debido a sus idas y venidas con la familia de su novio, quienes habitan en un recóndito pueblo de Nueva Inglaterra, en Massachusetts. Respecto a la sensación de interpretar a Meredith, Sarah explicó sentirse liberada, al verla como una antítesis de su anterior papel: "Es controladora, rígida y tensa. Cuando intenta salir de momentos incómodos, sólo consigue empeorar las cosas".

Hocus Pocus

Mucho tiempo antes de tener un rol protagonista en televisión, la actriz protagonizó uno de los clásicos por excelencia de Halloween. 'Hocus Pocus', estrenada en 1993 en España bajo el título 'El retorno de las brujas', supo enganchar a su audiencia gracias a un trío de hechiceras carismáticas y ocurrentes. Junto a la intérprete, las actrices Bette Midler y Kathy Najimy también se ajustaron el sombrero y la escoba.

Kathy Najimy, Bette Midler y Sarah Jessica Parker en 'Hocus Pocus' Disney

Metiéndose en la piel de la menor de las hermanas Anderson, la inocente pero coqueta Sarah, la protagonista supo plasmar su nombre y apellidos en una película considerada de culto. Una secuela, protagonizada por las mismas actrices, fue estrenada en 2022. Actualmente hay una tercera entrega en desarrollo, con Midler, Najimy y Parker retomando sus estrambóticos papeles.

Sexo en Nueva York

Así es, concluimos esta recopilación con la obra magna que catapultó a Sarah Jessica Parker al estrellato. Entre 1998 y 2004, HBO supo dar vida a un nuevo estilo de ficción, donde lo femenino y la comedia casaban sin reproche alguno. Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis) marcaron a una generación con sus aventuras y desventuras románticas.

Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kim Cattrall en la película de 'Sexo en Nueva York' Warner Bros. Pictures

'Sexo en Nueva York' recibió más de 50 nominaciones a Premios Primetime Emmy (ganaría 7) y 24 a los Globos de Oro (ganaría 8). La serie sería catalogada por la revista TIME como una de las 100 mejores ficciones de la historia de la televisión. Además de sus películas y de su propia precuela, Sarah Jessica Parker se encuentra protagonizando 'And Just Like That...', secuela directa de la odisea en la Gran Manzana.