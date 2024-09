Sebastián Yatra desvela cuál ha sido su gran retoque estético: "Hay mucho tabú"

Ni siquiera ha cumplido los 30 años y ya es uno de los artistas más relevantes de la escena musical internacional. A lo largo de su carrera, Sebastián Yatra ha cosechado un éxito tras otro no solo gracias a su talento sobre los escenarios, sino también a ese físico envidiable que lo ha convertido en el cuerpo del deseo para millones de mujeres y hombres en todo el mundo. Sus armoniosas facciones cumplen con los cánones de belleza típicos y a simple vista parece que su belleza le ha caído del cielo, ¡pero no! El cantante acaba de confesar que se ha sometido a una, hasta ahora, desconocida operación estética.

Como muchos otros hombres, Yatra empezó a perder parte de su moreno cabello rizado antes de lo que le gustaría, así que se puso en manos expertas para disimular esa calvicie prematura antes de que fuera demasiado tarde. El resultado fue tan bueno que nadie se había dado cuenta hasta ahora, cuando él mismo lo ha confesado.

“Parce, es que la gente le pone mucho tabú a esas cosas, pero mira, mi papá es calvo, parce, se tiene que decir. Y mi abuelo del lado materno, que de ahí de donde viene la calvicie, le empezaba el pelo muy atrás”, comienza diciendo Yatra en "Los 40" sobre la caprichosa genética, que le ha dado tanto por un lado y le ha quitado -literalmente- por otro.

El colombiano veía que iba por el mismo camino que su padre y su abuelo, así que decidió ponerle remedio. “Yo ya tenía la línea de pelo muy alta, y me contaron de un doctor increíble acá, en España. Fue el año pasado donde él, estuvimos charlando y tal cosa y me puso pelito por acá”, dice Sebastián Yatra, encantado con el resultado.

Pero el tratamiento no ha terminado y todavía tiene que acudir a sesiones periódicas para inyectarse compuestos que ayudan a que el transplante perdure y el cabello se vea mucho más sano: “Todavía voy a las consultas para que me pongan las cosas y que siga el proceso bien. Un injerto de toda la vida, ¿quién no se ha hecho un injerto?”.

El cantante está en lo cierto, y es que los injertos capilares son una de las operaciones estéticas más comunes en España, habiendo crecido en número en los últimos años. En cuanto al precio medio en nuestro país, la intervención se sitúa entre los 2.500 y 3.000 euros.