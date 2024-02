Shakira y la traición definitiva a Gerard Piqué: ataca su fervor blaugrana

La ruptura ha supuesto una fuente inagotable de ingresos paraShakira. El hecho de que Gerard Piqué decidiese iniciar un romance con Clara Chía, le sirvió de inspiración para la cantante colombiana a la hora de componer canciones a modo de navajazos. Pullas con mensajes muy directos no solo contra su ex y su nuevo amor, también contra sus suegros. Y encima prepara un nuevo disco para este mismo mes con nuevos dardos envenenados que mantienen a sus enemigos públicos con los nervios metidos en los huesos. Pero la artista ha encontrado una nueva forma de desairar al futbolista en lo que ya se denomina por algunos en las redes sociales como “la traición definitiva”. ¿Qué se trae entre manos?

Shakira está ideando ya cómo será su próxima gira, que le llevará a cantar sus temazos de desamor y despecho contra su ex ante su incondicional público. Recorrerá la geografía para que nadie se quede sin entonar frases míticas como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, claramente, entre muchas otras. Pero ha encontrado un lugar en el que parece que se sentirá como en casa y que, casualmente, es un espacio en el que Gerard Piqué se ha sentido especialmente repudiado. Una elección que resulta, cuanto menos, curiosa.

Y es que Shakira quiere triunfar por todo lo alto en el nuevo Santiago Bernabéu, donde ya se han anunciado conciertos de artistas como Taylor Swift, Karol G o Aitana. Pero la colombiana tiene claro que el templo del Real Madrid es el ideal para que sus fans griten a pleno pulmón sus himnos. El mismo lugar en el que su ex ha jugado vistiendo la camiseta del Barcelona en numerosas ocasiones con su principal rival. Y es que no se va a conformar con un solo concierto en el Bernabéu, sino que tiene intención de citarse con sus incondicionales en cuatro conciertos, aunque aún no ha precisado qué días tendrán lugar.

Sea como fuere, Shakira está muy ilusionada con su plan de subirse a los escenarios para una nueva gira. Aunque ha actuado en grandes acontecimientos en los últimos meses, lo cierto es que no hacía un tour propio desde hace seis años. Pero ahora se siente liberada y con ganas renovadas de hacer ruido: “Creo que mi nueva gira será la gira de mi vida. Estoy muy emocionada. Tenía mi pie en el freno y ahora estoy con el acelerador a fondo”, confesaba recientemente en una entrevista concedida en ‘Billboard’.