Shakira se rearma contra Gerard Piqué: anuncia nuevas balas contra sus enemigos

Shakiralanzó un temazo que cayó a modo de bomba sobre su ex, Gerard Piqué, cuya onda expansiva sacudió también a Clara Chía. Pero después de su canción con Bizarrap llegaron muchas otras colaboraciones en las que se desahogó y plasmó toda la rabia que sentía hacia el padre de sus hijos, así como hacia sus suegros y demás allegados. No quedó títere con cabeza y quizá es por eso que ahora también le canta a un nuevo amor. Pero lo que está por venir en el terreno musical de la colombiana, que se ha convertido en una especie de diaria de reproches con muy buen ritmo, tendrá un nuevo capítulo. Y es que este jueves ha anunciado a sus fans que va a lanzar un nuevo disco que llevará por nombre ‘Las mujeres ya no lloran’.

“Las mujeres facturan”, continuaba la canción que le llenó de nuevo las arcas antes de su juicio con Hacienda y, de paso, puso en su lugar a su ex. Pero parece que tiene muchos nuevos dardos que disparar, a modo de canciones bala que suelen ser muy certeras. Y así lo ha querido compartir con sus seguidores de Instagram, desvelando lo que supone para ella poder cantar lo que siente y que esto llegue a tanta gente: “Las mujeres ya no lloran (Women no longer cry) Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola, sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”.

Shakira está deseando de poder compartir algo de su nuevo trabajo, que seguramente se conviertan en éxitos en las pistas de baile. Pero también son píldoras de liberación, compuestas para dejar atrás el dolor y empoderarse ante las adversidades: “La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”.

Sus letras prometen y es que encierran los sentimientos más ocultos de Shakira, además de alguna que otra indirecta a aquellos que han protagonizado su dolor. Algo que ya se lo han hecho saber miles de seguidores por todo el mundo, que han aplaudido la llegada de un nuevo disco de su ídolo, así como saber que este trabajo ha supuesto para ella una terapia para sanar y mirar con optimismo al horizonte. Además, las imágenes que acompañan a su aplaudido anuncio han sido muy bien recibidas y destacan que la loba vuelve a estar suelta por la ciudad.