Sofía Surferss, la reina viajera de TikTok: "Me encanta que inspire a personas a las que les gusta lo mismo que a mí"

Para muchos, el nombre de Sofía Moreno puede sonar todavía desconocido, incluso entre la generación Z. Pero lo cierto es que esta alicantina de 21 años, conocida como Sofía Surferss en redes, es una de las tiktokers más populares de España. La influencer, hermana menor de Lola Lolita, otra de las grandes reinas de TikTok, acumula más de 5 millones de seguidores en la plataforma y 2 millones en Instagram.

Pese a haber comenzado las dos hermanas de manera similar en las redes, con los años han encontrado su propio camino. En el caso de Sofía Surferss, la joven se ha convertido en un referente en el mundo de los viajes. El pasado octubre, la influencer se alzó con el premio GenZ Awards en esa categoría, uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. «Viajar para mí lo es todo. Empecé a hacerlo en un momento que estaba mal sentimentalmente y por muchas cosas de mi vida, temas de familia, de parejas... Fue una vía de escape, pero también me ayudó a escaparme y a encontrarme a mí misma, y creo que ahora mismo lo necesito como parte de mi vida», confiesa a LA RAZÓN durante la gala de los premios GenZ Awards.

Sofía ha convertido su pasión en su trabajo, sacando rendimiento económico a sus viajes por el mundo y atrayendo a nuevos seguidores por su contenido enfocado en el turismo. «He atraído a nuevos seguidores que les interesa el tema del mar, que hacen apnea o a los que les atrae el mundo marino. Me encanta que inspire a personas a las que les gusta lo mismo que a mí», reconoce.

Lola Lolita y Sofía Surferss Gtres

La creadora de contenidos lleva más de media vida dedicándose a las redes. Su andadura digital comenzó cuando tenía solo 12 años, subiendo vídeos a la plataforma Musical.ly. «Cuando empecé, todavía no se sabía nada de los creadores ni los influencers. Esos conceptos se fueron desarrollando con el tiempo». Sofía ha crecido en las redes y forman parte de ella, motivo por el que cree que no le resulta difícil gestionar el éxito y los números. «Nunca me he fijado en los seguidores porque han ido creciendo conmigo, no ha sido de la noche a la mañana. Aunque me he acostumbrado, todavía no soy consciente de la magnitud y el impacto que tenemos».

Con «Planeta Calleja»

El día a día de Sofía es muy distinto al de las chicas de su edad. Su vida se resume en «viajes, campañas para marcas y rodajes». De hecho, acaba de volver de grabar «Planeta Calleja» en China junto a otros creadores de contenidos.

Muy agradecida por todas las oportunidades que tiene por su trabajo en redes, reconoce que ser influencer también posee su parte negativa, como «el odio que te llevas con o sin motivo». De hecho, este verano protagonizó una polémica viral con Fabiana Sevillano por haberse besado con su exnovio, Álvaro Suárez. La alicantina tiene toda la vida por delante y, de momento, descarta dejar las redes. Como ella nos reconoce, está convencida de que, en el futuro, «se transformarán en otra cosa», y que, cuando llegue ese momento, «ya habré montado mis negocios o estudiaré lo que me gusta». Por ahora, su mirada está puesta en seguir descubriendo mundo. Todavía queda mucha Sofía Surferss por conocer mientras sus seguidores continúan multiplicándose.