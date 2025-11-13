Lucas le amarga el éxito a Andy tras vender más que Rosalía: “Ese éxito es gracias a hablar de mí”

La ruptura de Andy y Lucas está dando mucho juego. Sus fans se apenan de que sus ídolos se bajen de los escenarios para no compartirlo más, dejando ahora el espectáculo en los platós de televisión y en demás entrevistas con los medios. Los ataques de uno hacia el otro marcan la tónica diaria, mientras se desgrana su intimidad y se airean sus trapos sucios. Son muchos los testigos de sus enfrentamientos y también varios los que enfrentan sus versiones, mientras ambos se niegan a ser vistos como el malo de la película. Entre tanto, Andy triunfa de nuevo.

Al menos sí en la música y de manera arrolladora. Andy está preparando su gran salto musical, con el lanzamiento de su primer disco en solitario. Pero antes de la aventura, está regalando a sus fans píldoras a modo de singles, como ‘Marioneta’, que ya está triunfando. Sus seguidores han sido contundentes a la hora de respaldar su nuevo trabajo, elevándolo tan alto que incluso ha superado en ventas a Rosalía. Un hito que está siendo ampliamente comentado en redes sociales y del que se ha pronunciado ya el propio Lucas. No está muy contento por su examigo.

Lucas se arruina el triunfo a su examigo Andy

Las expectativas se han superado con lo nuevo de Andy en solitario. Tanto, que incluso ha superado las cifras cosechadas por Rosalía con su gran estreno de ‘LUX’, del que tanto se ha hablado y se ha escrito. ‘Marioneta’ ha vencido al primer single de la catalana, ‘Berghain’, al menos sí en descargas de iTunes España. Ahora bien, nadie la vence y sigue siendo la más escuchada en Spotify España. Pero la aventura en solitario del andaluz ha pillado a muchos por sorpresa, aunque no todos se alegran por su éxito.

Es el caso de Lucas, quien ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el inesperado triunfo de su excompañero de grupo. Ha hablado con Álex Álvarez para ‘El tiempo justo’: “No te voy a engañar, precisamente contento no está. Dice literalmente: ‘Ese éxito es gracias a hablar de mí y lo sabe. Es solo una voz y una vez que se pase esta polémica sus canciones se olvidarán. Dejarán de escucharse. Saca este disco en este momento porque sabe que, sino no se come ni una rosca y no le llamarían de ningún medio. Él no es ningún profesional”.

Las palabras de Lucas sobre Andy han sentado muy mal en el plató de Telecinco. Joaquín Prat las describe como “críticas feroces y sin piedad”, mientras entre los colaboradores se escuchan calificativos como “reventado” o “está desatado”. Antonio Rossi cree que la idea de Lucas es que “lo arrastra y lo pisotea solo para tener éxito e intentar tener una promoción que no tendría por otros medios”. También recuerda que no es la primera vez que condena que no sea profesional, pues la primera vez que estalló la bomba entre ellos fue precisamente el primer reproche. Sea como fuere, el público está apoyando a Andy en su lanzamiento.