Los sábados de Lomana: Mis años felices con David Delfín y la troupe de los Postigo

Lo conocí cuando presentó su primer desfile en Cibeles, me habían hablado mucho de él, hacía las mejores camisas de España, pero no lo tenia ubicado. Fui con mucha curiosidad. Ese desfile de David Delfín rompió todos los esquemas. Escandalizó. Nadie entendía que había detrás de esas mujeres cubiertas como si fuesen al cadalso con capuchas. Ese primer desfile de David Delfín en Cibeles fue en 2002, y generó mucha controversia en el ámbito de la moda y la prensa especializada. Fue para bien, porque le dedicaron muchos artículos y análisis a «este nuevo talento», que ayudaron a posicionarle. Todo ello se cuenta en el documental «Muestra tu herida», que puede verse en rtve play.

David era de otro mundo. Lo recuerdo como una época maravillosa en mi vida. Un grupo de amigos creativos, divertidísimos rodeados de arte y cultura, la familia Postigo confió en el, Gorka Postigo, gran fotógrafo, era su pareja en ese momento; Bimba Bosé, su musa y mujer de Diego Postigo, padre de sus hijas Dora y June, y Deborah Postigo, hermana de Gorka y Diego, encantadora, cuya boda fue una de las puesta en escena más maravillosa que he visto en mi vida. Fue en la mansión familiar de La Moraleja y vino el mejor decorador de jardines de Francia. Todos éramos felices en ese grupo. Recuerdo las tardes de domingo en casa. Me gustaba organizar meriendas sin prisa donde también estaban Mario Vaquerizo, Alaska y Topacio Fresh. Tertulia y muchas risas. David era increíble, cantaba flamenco sin tomarse en serio, era divertidísimo, contaba anécdotas de su madre, su pueblo, vivía con su familia en Marbella, su alma era muy andaluza y de ahí, su alegría y creatividad.

Carmen Lomana Cedida

De repente, una nube negra amenazó toda esa alegría de vivir. Nuestra querida Bimba se nos fue por un cáncer de mama, después David y luego, la madre de los Postigo, la coleccionista de arte Marta Breedveld, una mujer bellísima, con una inteligencia y sensibilidad superior. Fue todo terrible, nos dejó arrasados. Tanta belleza se había convertido en dolor, pero nunca en el olvido. Bimba nos dejó a sus maravillosas hijas. La mayor Dora con una preciosa voz que nos recuerda a ella. Guardo mis vestidos creados por David Delfín como piezas de arte con mucho amor y, ¡cómo no! , recordar aquí a una de sus parejas: el asturiano Pelayo, que fue muy inspirador para él. Tiempos felices que nunca volverán por eso hay que vivir el presente como si no hubiese un mañana. La vida nos da lecciones y nos pone en la realidad de lo efímero, como escribió Kundera: «La insoportable levedad del ser».

Hoy tenía pendiente escribir del teatro que vimos en las Cortes de la mano de Junts para tumbar una enmienda del Partido Popular. Asombra tanta palabrería de Puigdemont, al que estaba empezando a querer por su coherencia, incluso envié un mensaje a mi querida Pilar Rahola felicitándola. Todo se ha quedado en nada. En mi opinión, cualquier Gobierno que esté dos años sin presupuestos debería convocar elecciones. Los ciudadanos seguimos pagando muchos impuestos pero nadie nos da explicaciones del fin ni de las partidas presupuestarias que se emplearán en transporte, medicina, educación o vivienda. Estamos en un limbo absoluto, no sabemos a dónde vamos y no sabemos cómo terminará nuestro país sumergido en esta confusión. De momento, les deseo a todos muy feliz fin de semana.