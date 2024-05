Sol Macaluso sufre un nuevo aborto, un año después de perder a sus gemelos

Nuevo duro revés al que debe hacer frente Sol Macaluso. La que fuese reportera de guerra en Ucrania para Informativos Telecinco ha sufrido un nuevo aborto, como ya sucediese el año pasado poco antes de entrar en la casa de ‘GH Vip’. La periodista decidió seguir adelante con su participación en el reality semanas después de dar a conocer que había perdido a los gemelos que estaba esperando en el tercer mes de gestación. Ahora se ve en la obligación de anunciar una nueva pérdida, que afronta junto a su novio, el italiano Gennaro Arrichiello. Aunque había preferido reservarse el anuncio de su estado de buena esperanza, más después del primer varapalo sufrido el año pasado, una vez más toma los mandos de sus redes sociales para dar a conocer que el destino ha truncado sus planes de convertirse en madre.

Sol Macaluso y su pareja Instagram

Por miedo a que la noticia se filtrase en la prensa y no poder ser ella quien controle el flujo de información, se ha adelantado en dar la trágica noticia a sus seguidores de Instagram. Lo hace mediante un improvisado comunicado de prensa que ha dejado a sus fieles en shock y con el corazón en un puño, solidarizándose con su dolor. “Hemos sufrido un aborto por segunda vez. Lamentablemente otra vez nos vuelve a suceder, a las 10 semanas de estar viviendo con máxima ilusión la llegada de quién sería nuestro bebé arcoíris, pero no pudo ser”, escribe la reportera junto a una imagen en la que comparte escena con su novio.

El primer aborto de la periodista se produjo en la semana número 12, pero su deseo de cumplir su sueño de ser madre le empujó a reponerse del dolor y probar suerte de nuevo. No ha habido suerte con el bebé al que se consideraba arcoíris. Esta denominación se les otorga a aquellos retoños que nacen tras un aborto, por representar la belleza que llega tras un temporal donde el gris fue protagonista. Pero la tragedia se ha impuesto, sin que ellos mismos comprendan el motivo por el que se enfrentan de nuevo a tan duro revés: “No sabemos el porqué, no entendemos las causas, tenemos el corazón destrozado una vez más y miles de preguntas que nadie nos podrá contestar”, reconoce desconsolada Sol Macaluso, que confiesa estar desbordada por la noticia de la pérdida del bebé que estaba esperando con tanta ilusión.

“En este momento las emociones son muchas, el desconcierto es enorme y la tristeza nos abunda, pero no queríamos dejar de compartirlo con ustedes, porque forman parte de la realidad de nuestra vida. Tal y como sucedió aquella primera vez el año pasado, nos parece importante visibilizarlo”, explica el motivo por el cual la periodista ha querido dar a conocer su segundo aborto, pese a que no tuvo ocasión de anunciar su embarazo al no haber superado el primer trimestre de gestación. Además, Sol Macaluso ha querido informar de que hará lo posible por conocer las causas de la interrupción de su embarazo: “El lunes me someten a un legrado y comenzaremos con todos los estudios necesarios e indicados por los médicos para ambos para poder entender más en profundidad a qué se debe otra pérdida”.

Aunque Sol Macaluso está rota de dolor, no ha querido ser la protagonista única de esta tragedia. También su novio, Gennaro Arrichiello, tenía sus ilusiones puestas en ser padre con su amada, lo que se ha truncado una vez más en el primer trimestre de gestación. Es por eso que la periodista ha querido cerrar su escrito con un mensaje directo a su pareja: “Amor, estoy segura de que lo conseguiremos, no sé cuándo y ojalá pronto, pero hoy desde el cielo tenemos a otro ángel que hará fuerza por nosotros, que seguimos luchando y más juntos que nunca. Te amo y te amamos hijito, guíanos con toda tu luz junto a tus hermanitos desde el cielo. Gracias a todos por entender”, se despedía.