Sonsoles Ónega, muy tajante sobre entrevistar a la Reina Letizia: "Nunca me lo he planteado"

La temporada de "Y ahora Sonsoles" ha llegado a su fin, despidiéndose ayer de la audiencia siendo líder en su franja. Tras su última emisión antes de comenzar las vacaciones, el equipo celebró su esperada fiesta del verano.

Sonsoles Ónega celebra el final de temporada

A su llegada a la reunión, Sonsoles Ónega ha atendido a los medios de comunicación. Orgullosa, ha celebrado sus buenos datos de audiencia a pesar de haber sido un año muy "difícil". Ahora "toca descansar, porque la temporada ha sido difícil" aunque "estamos contentos porque hemos sudado la camiseta y hay que luchar cada día", declaraba la periodista. Tal y como explicado la presentadora, "la franja de la tarde ha tenido muchos cambios, ha sido inestable en el resto de cadenas y eso nos ha obligado a estar en alerta toda la temporada".

Sonsoles Ónega despide la temporada de 'Y ahora Sonsoles' reuniendo a todo su equipo Europa Press

Con unas largas vacaciones de verano por delante, Sonsoles Ónega tiene muy claro en qué va a dedicar su tiempo. Como ella misma ha confesado, tiene "ganas de descansar y sobre todo de tener perspectiva de tiempo, de estar con mis niños, de leer, escribir y pensar, que son tres cosas que una solo puede hacer sola". "Estoy trabajando en el próximo proyecto que, si Dios quiere verá la luz el año que viene junto con la serie de 'Buen día' de 'Las hijas de la criada', que tengo muchas ganas de que se estrene aunque no he visto nada", ha desvelado la periodista sobre sus proyectos literarios.

Muy agradecida por todo el éxito que está cosechando, se sienta muy "afortunada" porque "tengo que dar gracias a Dios todas las mañanas de poder hacerlo todo y de hacerlo a gusto, tranquila, con coherencia, con rigor e intentando que el programa tenga piel".

Sin planes de entrevistas a la Reina Letizia

Pepa Romero será la sustituta de Sonsoles Ónega en "Y ahora Sonsoles" en este verano. La periodista ha confesado que le encantaría entrevistar a Rafa Nadal o Doña Letizia, declaraciones que han pillado por sorpresa a la comunicadora, íntima de la Reina. "Yo no voy a pedir esa entrevista, que la pida ella", ha reaccionad Ónega, añadiendo que "nunca me lo he planteado".