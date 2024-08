Sonsoles Ónega, de aventura en un plan en el que solo faltó Letizia

Sonsoles Ónega, como el resto de presentadores de televisión de primer nivel, han hecho las maletas nada más llegar el verano para refugiarse en sus vacaciones. Dejando los mandos de su programa en una sustituta, se siente segura para disfrutar a lo grande de los planes que tiene agendados y con los que logra reconectar consigo misma y, por supuesto, también con sus incondicionales. No solo con su familia, sino también especialmente con sus amigas, con las que ha podido realizar una divertida escapada a Galicia. Lo hace con su grupo de íntimas del mundo del periodismo, entre las que bien podría estar la Reina Letizia de no estar ajetreada con los Juegos Olímpicos de París y su inminente llegada a Marivent en Palma. Esta vez no ha podido acompañarlas, pero sí ha tenido constancia de sus planes, gracias a que la presentadora ha abierto una ventana a sus correrías por tierras gallegas.

“Un año (o diez, ya hemos perdido la cuenta) para sacar 24 horitas que saben a pimiento de Padrón y huelen a hortensia, a Miño y a amigas de las buenas (o de las güeñas)”, escribía Sonsoles Ónega como acompañamiento a un carrusel con instantáneas de su viaje a Galicia, concretamente en el municipio de A Guarda, en Pontevedra. Cede todo el protagonismo a sus acompañantes y a la gastronomía local, aunque su amplia sonrisa de oreja a oreja es imposible de obviar. Se lo está pasando en grande y se siente como una adolescente de aventuras con sus amigas, entre las que se encuentra María Rey, presentadora de Telemadrid. Ella acaba de romper su matrimonio con Manuel Campos Vidal tras 25 años formando equipo, aunque según publicó ya La Razón, se llevan muy bien y aún mantienen un estrecho vínculo por el bien de sus hijos.

Pero también se han unido al plan otras amigas periodistas de Sonsoles Ónega, en un plan en el que bien podría haberse apuntado la Reina Letizia. Gracias a las fotos que han compartido de sus escapada a Galicia, se ha podido identificar a su exclusivo grupo de incondicionales, entre las que está también María Llapart, que actualmente trabaja en La Sexta o Macarena Bartolomé Lobo, que hace lo propio en RTVE. También María Antonia López, que se desarrolla profesionalmente en el Congreso de los Diputados, así como María Galán Cuello de Oro, también especializada en información política e institucional.

Todas ellas han sacado el mejor provecho a su aventura por tierras gallegas, de las que Sonsoles Ónega dice provenir. Aunque nació en Madrid, su padre es gallego y ella se siente más norteña que de la capital. Quizá porque cuando se encuentra aquí se siente como en casa. Así se desprende de los planes que ha realizado con sus amigas y de los que ha dado buena cuenta en sus redes sociales. Así ha sucedido con sus rutas y paseos, que le han llevado a recorrer los puestos del tradicional mercadillo de los sábados. También saciar su apetito con la mejor propuesta gastronómica de la región, sin olvidarse de los pimientos de Padrón que han tenido un papel destacado en su publicación viral. Lo ha hecho en La Casa de la Abuela, un restaurante especializado en comida casera que han alucinado al poder dar de comer a “dos grandes del periodismo”, como así han ilustrado en sus propias redes sociales.