Gerard Piqué y Clara Chía se casan: así será su anuncio matrimonial

Gerard Piqué y Clara Chía han decidido dar un paso más en su relación sentimental y van a pasar por el altar. Según ha adelantado en exclusiva 'Look', fuentes cercanas a la pareja han confirmado que el futbolista y su novia van a a anunciar el próximo 24 de junio, durante la boda del hermano del deportista, su futuro enlace matrimonial. Y es que, como dice el dicho, de una boda sale otra boda. Y tan solo un año después de separarse con Shakira, madre de sus dos hijos y con la estuvo más de 13 años, Gerard Piqué se ha comprometido con Clara Chía.

El deportista habría elegido la boda de su hermano pequeño Marc, que se casa con María, su novia de toda la vida, para hacer oficial su compromiso con la joven que le ha robado el corazón y con la que ha rehecho su vida en este año tan complicado para ambos. Clara Chía es una más de la familia y su relación cada día está más consolidada. Por eso, aprovechando la celebración familiar, el futbolista habría decidido oficializar sus planes matrimoniales con la catalana. Según el anterior medio citado, la pareja ya habría comenzado los preparativos del enlace.

Gerard Piqué y Clara Chía en una imagen de archivo Gtres

Los únicos que no estarán en el día del compromiso de Gerard Piqué serán sus dos hijos, Sasha y Milan. Los pequeños serán las grandes ausencias de la boda de Marc, a pesar de que el deportista le haya pedido a Shakira quedarse a los niños hasta después del enlace de su tío. Pero esta idea no le hace especial ilusión a la colombiana, y así evitaría un encuentro entre sus retoños y Clara Chía. Esta postura de la artista no ha sentado nada bien al núcleo familiar del catalán. Según la periodista Lorena Vázquez, "está la cosa muy fea".

Pero Shakira no va a impedir que Gerard Piqué y Clara Chía se comprometan y vayan a pasar por el altar. La pareja, después de un año muy complicado, ha superado todo el huracán mediático y parece que ha reforzado su relación. Ahora, ambos disfrutan de cierta calma después de haber estado durante meses en el punto de mira y quizá quieran aprovechar este buen momento para dar un paso más en su romance y convertirse en marido y mujer.